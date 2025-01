Quello di mercoledì sera al Parco dei Principi doveva essere il big match della 7° giornata di UEFA Champions League 2024-2025, e forse lo è lo stesso, visto che parigini e citizens sono in affanno e si giocano le speranze di passare ai sedicesimi, una situazione incredibile al via! Pronostico PSG-Manchester City 22 gennaio 2025.

Pronostico PSG-Manchester City 22 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote e i consigli per le scommesse su PSG-Manchester City, match valido per la 7° giornata della regular season per la nuova UEFA Champions League 2024-2025.

Il PSG al momento è 25°, con un punto di meno della Dinamo Zagabria, ma anche dello stesso City, e al momento sarebbe addirittura fuori dalla seconda fase di questa Champions, nonostante l’ultimo 3-0 a Salisburgo. I parigini nel weekend hanno vinto anche in campionato.

Il Manchester City perdendo rischierebbe grosso, e del resto abbiamo parlato spesso del momento disastroso della squadra di Guardiola che ha fatto solo 1 punto nelle ultime 3 di Champions, ma almeno ha dato segnali di ripresa in Premier, col 6-0 di domenica sul campo dell’Ipswich.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere PSG-Manchester City?

La sfida tra PSG e Manchester City, valida per la settima giornata di UEFA Champions League, è in programma per mercoledì 22 gennaio alle 21:00 e si potrà vedere anche in chiaro su TV8, oltre ai classici canali: Sky trasmette la gara in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport canale 253 e in streaming su Sky Go e Not TV.

Probabili formazioni PSG-Manchester City di UEFA Champions League 2024-2025

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Lucas Hernandez, N. Mendes; Lee Kangin, F. Ruiz, Mayulu; O. Dembele, G. Ramos, Barcola. Allenatore: Enrique.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol; Gundogan, Kovacic; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Migliori quote PSG-Manchester City del 22-01-25

Vediamo la comparazionei delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 7° giornata della regular season di UEFA Champions League. Equilibrio in quota col fattore campo che spinge leggermente avanti il Paris SG @2.50 su Sisal mentre giochiamo il City @2.70 su NetBet, col pareggio @3.75 su Lottomatica e Goldbet.

Pronostici PSG-Manchester City, le nostre scommesse di Champions League

Partita da vedere, ma da non scommettere. Viene da consigliare no bet, per questi top team in difficoltà che devono vincere a tutti i costi, e che si sono sfidati 7 volte in precedenza, con 4 vittorie del City, 1 del PSG e 2 pareggi. Se proprio ci dobbiamo esporre lo facciamo su X a fine primo tempo. Vediamo le squadre in parità all’intervallo.

Risultato Esatto PSG-Manchester City

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-2, 1-3.

Classifica Play off ottavi di finale Champions League 24-25

La classifica attuale, prima della settima giornata in Champions League, vede queste otto squadre classificate per gli ottavi di finale. In testa alla classifica, con 18 punti, a punteggio pieno, troviamo il Liverpool, al secondo posto con 15 punti, il Barcellona.

A quota 13, troviamo le altre 6 squadre qualificate che sono, Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lilla.

