Mercoledì alle ore 21:00 in campo anche all’Allianz Arena in Bavaria, col Bayern Monaco che ospita lo Slogan Bratislava in un match che sulla carta non ha storia, con i tedeschi nettamente favoriti. Pronostico Bayern-Slovan 29 gennaio 2025.

Pronostico Bayern-Slovan 29 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare Bayern Monaco-Slovan Bratislava, match valido per l’8° e ultima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2024-2025. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio questa partita e per le migliori scommesse vincenti sul calcio.

In questo momento il Bayern Monaco è solo 15° con 12 punti visto lo scorso 0-3 subito sul campo due Feyenoord, che ha interrotto una striscia di 3 vittorie consecutive dei bavaresi in Europa. In Bundesliga il Bayern ha vinto 2-1 a Friburgo nel fine settimana.

Lo Slovan Bratislava è penultimo, ha perso 7 partite su 7, segnando 6 gol a fronte di 24 concessi, e dimostrando di essere di un livello inferiore rispetto alle avversarie di Champions affrontate, compreso lo Stoccarda contro cui ha perso 1-3 in casa lo scorso turno.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Bayern-Slovan?

La partita tra Bayern Monaco e Slovan Bratislava, come tutte quelle dell’ottavo turno della fase campionato di UEFA Champions League, è in programma alle 21:00 di mercoledì 29 gennaio. Diretta su Sky Sport e diretta streaming con l’app Sky Go e NOW Tv.

Probabili Formazioni Bayern-Slovan, Champions League

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Sane, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Kompany.

Slovan Bratislava (4-3-3): Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Sharani; Bajric, Tolic, Savvidis; Mak, Strelec, Marcelli. Allenatore: Weiss.

Migliori quote Bayern Monaco-Slovan Bratislava del 29.01.25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’8° giornata della regular season di UEFA Champions League. Quota simbolica @1.02 per la vittoria del Bayern mentre la sorpresa esterna si gioca fino @60 volte la posta su Sisal. Pareggio @25 su NetBet.

Pronostici Bayern-Slovan le nostre scommesse sulla Champions

Partita a senso unico, col Bayern tecnicamente superiore allo Slovan, che gioca in casa e che ha bisogno di fare tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. Le due formazioni non si sono mai sfidate in precedenza. Partita su cui non troviamo valore.

Il nostro pronostico Bayern Monaco-Slovan Bratislava: No Bet

Risultato Esatto Bayern Monaco-Slovan Bratislava

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 4-0, 3-1, 5-0.

