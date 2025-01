Il Brest chiude la prima fase di UEFA Champions League 2024-2025, mercoledì sera in casa contro il Real Madrid, in verità su campo neutro visto che il Brest gioca le partite europee allo Stade de Roudourou di Guingamp. Pronostico Brest-Real Madrid 29 gennaio 2025.

Pronostico Brest-Real Madrid 29 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare Brest-Real Madrid, match valido per l’8° e ultima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2024-2025. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio questa partita e per le migliori scommesse vincenti sul calcio.

Il Brest è stata la sorpresa della prima parte di Champions, anche se le 2 sconfitte arrivate nelle ultime 3 giornate hanno fatto scendere i francesi al 13° posto con 13 punti. Le speranza di rientrare tra le prime 8 rimangono vive per il Brest che nel weekend ha vinto 1-0 anche in campionato, nella trasferta a Le Havre.

Il Real Madrid non è messo meglio, anzi al momento la squadra di Ancelotti è al 16° posto con 12 punti, anche se i Blancos hanno cambiato marcia con le ultime 2 vittorie di Champions in cui hanno segnato 8 gol. Nel fine settimana di Liga il Real è passato con un facile 3-0 sul campo del Valladolid.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Brest-Real Madrid?

La partita tra Brest e Real Madrid, come tutte quelle dell’ottavo turno della fase campionato di UEFA Champions League, è in programma alle 21:00 di mercoledì 29 gennaio. Diretta su Sky Sport, mentre in streaming c’è l’app Sky Go e NOW Tv.

Probabili Formazioni Brest-Real Madrid, Champions League

Brest (4-3-1-2): Bizot, Lala, Chardonnet, Ndiaye, Pereira-Lage; Camara, Fernandes, Magnetti; Doumbia; Balde, Ajorque. Allenatore: Roy.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Asencio, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Valverde; Brahim Diaz, Bellingham, Rodrygo; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.

Migliori quote Brest-Real Madrid del 29.01.25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’8° giornata della regular season di UEFA Champions League. Real Madrid favorito per la vittoria esterna, con quota massima @1.40 su NetBet mentre il successo del Brest viaggia fino @7.50 su Sisal. Pareggio @5 volte la posta su Lottomatica e Goldbet.

Pronostici Brest-Real Madrid le nostre scommesse sulla Champions

Queste squadre non si sono mai affrontate prima. Il Real abbiamo visto essere favorito dalle quote, e a caccia di punti preziosi per continuare l’ottima striscia di Champions iniziata due giornate fa a Bergamo. Prendiamo la vittoria dei Blancos, avanti già nel primo tempo contro il Brest, per il Parziale/Finale 1°/2° Tempo per una quota oltre la pari.

Risultato Esatto Brest-Real Madrid

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 1-1.

