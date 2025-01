Lo Stade Pierre-Mauroy farà da cornice a quest’ultimo turno della prima fase a girone unico della UEFA Champions League 2024-2025, con Lilla che ospita gli olandesi del Feyenoord, due formazioni appaiate a 13 punti per un vero e proprio scontro diretto. Pronostico Lilla-Feyenoord 29 gennaio 2025.

Pronostico Lilla-Feyenoord 29 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare Lilla-Feyenoord, match valido per l’8° e ultima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2024-2025. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio questa partita e per le migliori scommesse vincenti sul calcio.

Il Lilla è attualmente al 12° posto con 13 punti e ha interrotto la striscia di imbattibilità di 4 partite in Champions, perdendo l’ultima, 1-2 a Liverpool, ma senza demeritare. Un Lilla che però ha perso anche in campionato, sempre 1-2, questa volta a Strasburgo, e Genesio spera che per questo match il fattore campo possa dare una marcia in più ai suoi.

Il Feyenoord è al 11° posto, con gli stessi punti del Lilla, ed entrambe sperano di vincere per entrare nella top-8 che rimane ad un passo (Leverkusen ed Aston Villa sono a pari punti). Tutto è ancora apertissimo, e gli olandesi sono in forma visto che in Champions arrivano da 1 pareggio seguito da 2 belle vittorie con 7 gol realizzati, tra cui il recente 3-0 sul Bayern Monaco!

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Lilla-Feyenoord?

Lille-Feyenoord si giocherà mercoledi 29 gennaio alle 21:00 e il match sarà trasmesso su Sky Sport. Per quanto riguarda lo streaming i match potranno essere seguiti sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW TV.

Probabili Formazioni Lilla-Feyenoord, Champions League

Lille (4-2-3-1): Chevalier; Gudmundsson, Diakite, Mandi, Meunier; Andre, Bouaddi; Bakker, Haraldsson, Sahraoui; Bayo. Allenatore: Genesio.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Stengs, Beelen, Milambo; Paixao, Hadj Moussa, Gimenez. Allenatore: Priske.

Migliori quote Lilla-Feyenoord del 29.01.25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’8° giornata della regular season di UEFA Champions League. La vittoria del Lilla si gioca alla pari @2 su Sisal mentre la vittoria del Feyenoord è offerta @3.60 su Netbet, con pareggio @3.65 su Goldbet.

Pronostici Lilla-Feyenoord: le nostre scommesse

Queste squadre non si sono mai affrontate prima. Il Feyenoord gioca in trasferta, ma è in forma, e forse ha anche più qualità del Lilla. Non dimentichiamo che finora gli olandesi non hanno mai perso in trasferta in Europa (2 vittorie e 1 pareggio) e ci prendiamo la doppia chance, convinti che la squadra di Priske almeno un punto potrà farlo, anche se ne servono 3 per sperare negli ottavi di finale diretti.

Risultato Esatto Lilla-Feyenoord

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-3.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.