Mercoledì sera all’Etihad Stadium il City di Pep Guardiola si gioca tutto in una partita da dentro o fuori contro i belgi del Brugge. Chi avrebbe mai detto che a 90 minuti dal temine della prima fase di UEFA Champions League, i Citizens sarebbero ad un passo da una clamorosa eliminazione! Pronostico Manchester City-Club Brugge 29 gennaio 2025.

Pronostico Manchester City-Club Brugge 29 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare Manchester City-Club Brugge, match valido per l’8° e ultima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2024-2025. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio questa partita e per le migliori scommesse vincenti sul calcio.

In questo momento il Manchester City è clamorosamente 25° con 8 punti, ovvero fuori non solo dalla top-8, ma anche dalle migliori 24 che si giocheranno i sedicesimi. La squadra di Guardiola sta passando un anno da incubo e nelle ultime 4 di Champions ha fatto solo un punto, perdendo le ultime 2 sul campo della Juve e nel big match a Parigi. In campionato le cose stanno lentamente migliorando per il City che nel fine settimana ha regolato per 3-1 il Chelsea.

Il Club Brugge con 11 punti al momento sarebbe invece qualificato alla seconda fase al 20° posto, ma è ancora presto per gridare vittoria. I belgi stanno giocando bene, in Champions non perdono da 4 giornate con 2 vittorie intervallate da 2 pareggi, compreso l’ultimo 0-0 interno contro la Juve. 1-1 in campionato per il Club Brugge nel weekend, una squadra che tra tutte le competizioni non perde dallo scorso ottobre, 1-3 a San Siro contro il Milan: da allora 15 vittorie e 5 pareggi.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Manchester City-Club Brugge?

Manchester City-Club Brugge si giocherà mercoledì 29 gennaio alle 21:00 e il match sarà trasmesso tramite il canale Sky Sport Calcio e in streaming sull’app Sky Go o su NOW.

Probabili Formazioni Manchester City-Club Brugge, Champions League

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Nilsson. Allenatore: Hayen.

Migliori quote Manchester City-Club Brugge del 29.01.25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’8° giornata della regular season di UEFA Champions League. I book non credono ad una clamorosa eliminazione del City quotato @1.6 su Sisal per la vittoria mentre ul successo esterno sale @17 volte la posta. Per il parteggio quota @8 su Lottomatica e Goldbet.

Pronostici Manchester City-Club Brugge: le nostre scommesse

Il City alla fine molto probabilmente vincerà questa partita, ma la quota non ha valore, e noi sotto sotto pensiamo che il Brugge un golletto possa anche metterlo a segno a Manchester. Le squadre si sono sfidate in un doppio confronto di Champions anche nel 2021, con doppia vittoria netta del City che però ha sempre concesso una rete ai belgi (4-1 e 5-1), speriamo vada così anche questa sera e giochiamo su entrambe le squadre a segno.

Risultato Esatto Manchester City-Club Brugge

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-0, 2-1.

