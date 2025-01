Il Philips Stadion di Eindhoven ospiterà quest’ultimo match della fase a gironi della nuova UEFA Champions League 2024-2025, e scopriremo quali squadre avanzeranno alla seconda fase. Sicuramente ci saranno i Reds che sono già certi di chiudere al comando la prima classifica. Pronostico PSV-Liverpool 29 gennaio 2025.

Pronostico PSV-Liverpool 29 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare PSV-Liverpool, match valido per l’8° e ultima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2024-2025. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio questa partita e per le migliori scommesse vincenti sul calcio.

Il PSV Eindhoven cerca di chiudere in bellezza una grande rimonta. Dopo un avvio da incubo infatti la squadra di Eindhoven ha cambiato passo con 3 vittorie nelle ultime 4 partite, compreso il recente 3-2 a Belgrado contro la Stella Rossa, risalendo al 19° posto con 11 punti, missione quasi compiuta, inoltre oggi arrivano i Reds con la pancia piena.

Il Liverpool infatti è già certo del primo posto in classifica con 21 punti, un ruolino di marcia perfetto con 7 vittorie su 7, 15 gol segnati e solo 2 concessi dopo l’ultimo 2-1 sul Lilla. Salah e compagni arrivano da una bella vittoria per 4-1 sull’Ipswich anche in Premier League.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere PSV-Liverpool?

Sky trasmette la gara in diretta televisiva su Sky Sport canale 256 e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Probabili Formazioni PSV-Liverpool, Champions League

PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez; Ledezma, Obispo, Boscagli, Mauro Jr; Til, Veerman, Schouten; Bakayoko, De Jong, Lang. Allenatore: Bosz.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, Konate, Tsimikas; Endo, Szoboszlai, Elliott; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore: Slot.

Migliori quote PSV-Liverpool del 29.01.25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’8° giornata della regular season di UEFA Champions League. Il PSV si gioca @3.15 su Goldbet mentre il Liverpool, che non ha bisogno di vincere, arriva @2.25 su NetBet, col pareggio @3.70 su Snai.

Pronostici PSV-Liverpool: le nostre scommesse

Partita difficile da interpretare a livello scommesse, in particolare per e giocate 1X2. Meglio giocare sulle reti, ci aspettiamo una sfida comunque piacevole in cui potremmo vedere tra le 3 e le 5 reti.

Risultato Esatto PSV-Liverpool

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 1-0, 1-3.

