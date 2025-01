A Lisbona mercoledì sera, ore 21:00, dall’Estádio José Alvalade arriva il Bologna che gioca solo per la gloria visto che in Champions League si è svegliata troppo tardi e non può più rientrare tra le migliori 24 verso la seconda fase, mentre può farcela lo Sporting che si gioca tutto in casa contro gli emiliani. Pronostico Sporting-Bologna 29 gennaio 2025.

Pronostico Sporting-Bologna 29 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare Sporting Lisbona-Bologna, match valido per l’8° e ultima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2024-2025. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio questa partita e per le migliori scommesse vincenti sul calcio.

Lo Sporting Lisbona è al 23° posto con 10 punti e rischia di uscire dalla top-24 che vale la seconda fase, visto che dopo un ottimo avvio da 3 vittorie e 1 pareggio, i lusitani sono crollati con 3 sconfitte di fila.

Il Bologna abbiamo detto che con 5 punti è già fuori dai giochi, pesa l’inizio di Champions con 4 sconfitte, anche se da allora gli emiliani hanno strappato un pareggio sempre in Portogallo, sul campo del Lisbona, e si sono tolti la soddisfazione di battere il Borussia Dortmund per 2-1 lo scorso turno al Dallara.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Sporting-Bologna?

La partita Sporting-Bologna, in programma mercoledì 29 gennaio 2025, dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport (255), ma anche in live-streaming su NOW e Sky Go.

Probabili Formazioni Sporting-Bologna, Champions League

SPORTING (4-4-2): Israel; Fresneda, Diomande, St. Juste, Araujo; Catamo, Debast, Hjulmand, Quenda; Trincão, Gyökeres. All. Borges.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Lykogiannis, Lucumí, Beukema, Holm; Pobega, Freuler; Ndoye, Ferguson, Odgaard; Castro. All. Italiano.

Statistiche scommesse per Sporting Lisbona-Bologna

–Il Bologna è rimasto imbattuto negli ultimi 3 incontri con club portoghesi nelle competizioni europee (due vittorie, un pari); nella sesta giornata di questa UEFA Champions League ha peraltro già pareggiato (0-0) col Benfica.

–Delle ultime 24 gare casalinghe dello Sporting in Champions, soltanto una è finita in parità: quella contro la Juventus (1-1) dell’ottobre 2017. In quell’intervallo di partite, il club portoghese ha accumulato più vittorie (12) che sconfitte (11).

–In questa edizione della Champions League, il Bologna non ha mai vinto in trasferta (un pareggio, due sconfitte), senza peraltro riuscire a segnare in alcuno di quei tre match. Pur tentando complessivamente 30 conclusioni in quell’intervallo di gare, di cui solo 7 (il 23%) in porta, i rossoblù non hanno realizzato nemmeno un gol.

–Il Bologna è la squadra che ha ricevuto più cartellini in questa Champions League: 23 ammonizioni, con 14 diversi giocatori.

Migliori quote Sporting-Bologna del 29.01.25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’8° giornata della regular season di UEFA Champions League. Sporting favorito @1.45 su Snai mentre la vittoria del Bologna si gioca @7.00 su Sisal, col pareggio @4.40 su Goldbet.

Pronostici Sporting-Bologna: le nostre scommesse

In 4 precedenti tra Sporting e Bologna non abbiamo mai visto più di 3 reti totali e anche per questa sfida giochiamo Under. In questa Champions il Bologna ha segnato solo 3 gol in 7 partite, con 8 concessi. Lo Sporting è squadra da più alti punteggi ma scommettiamo su meno di 3 gol (con tre reti esatte avremo il rimborso).

Risultato Esatto Sporting Lisbona-Bologna

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 3-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.