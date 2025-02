Martedì 11 febbraio 2025 va in scena lo spareggio della nuova UEFA Champions League 2024-2025 che non ti aspetti, tra due candidate alla vittoria finale che si affrontano subito ai sedicesimi di finale. Vediamo le analisi dell’andata all’Etihad Stadium con Pronostico City-Real Madrid 11 febbraio 2025.

Pronostico City-Real Madrid 11 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con i consigli per le scommesse sui match di Spareggio della nuova UEFA Champions League 2024-2025, i sedicesimi di finale. In questo articolo prendiamo in analisi il big match d’andata tra Manchester City-Real Madrid di martedì 11 febbraio alle ore 21:00 dall’Ethiad Stadium.

Il Manchester City ha rischiato una clamorosa eliminazione già nella prima fase, quella a girone unico, dove la squadra di Pep Guardiola è passata solo al 22° posto con 11 punti, e grazie all’ultima vittoria per 3-1 nel turno interno contro il Club Brugge. Nel weekend non si è giocata la Premier, ma il turno di FA Cup dove i Citizens sono passati, ma faticando tantissimo nel 2-1 contro una squadra di terza categoria del calcio inglese, il Leyton Orient.

Il pessimo rendimento del City va a creare uno spareggio che è un big match, quella che nel pre stagione poteva essere anche vista come la finalissima. Il Real Madrid ha chiuso la prima fase in 11° posizione con 15 punti grazie alle ultime 3 vittorie in cui la squadra di Carlo Ancelotti ha prodotto 11 gol col proprio attacco. Fine settimana impegnativo per i Blancos che hanno giocato il derby di Madrid con l’Atletico, pareggiato 1-1 al Bernabeu, un big match importante in Spagna, ma forse già con un occhio a questa sfida europea.

Guida TV Champions League: dove vedere Manchester City-Real Madrid?

La partita tra il Manchester City e il Real Madrid è in programma alle 21:00 di martedì 11 febbraio. Diretta in pay-tv su Sky. Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e NOW TV.

Programma completo andata Sedicesimi di finale UEFA Champions League 2024-2025

Ecco tutte le sfide degli spareggi validi per i sedicesimi di finale di Champions League.

Martedì 11 Febbraio 2025

18:45. Brest-PSG

21:00. Juventus-PSV

21:00. Manchester City-Real Madrid

21:00. Sporting-Borussia Dortmund

Mercoledì 12 Febbraio 2025

18:45. Club Brugge-Atalanta

21:00. Celtic-Bayern Monaco

21:00. Feyenoord-Milan

21:00. Monaco-Benfica

Le partite di ritorno si giocheranno tra il 18 e il 19 febbraio prossimi, poi avremo il quadro completo degli ottavi di finale in programma il 4/5 marzo per l’andata e 11/12 marzo con il ritorno. La finale si giocherà invece il 31 maggio.

Probabili Formazioni Manchester City-Real Madrid

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Matheus Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vasquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric; Brahim Diaz, Bellingham, Rodrygo; Mbappe. Allenatore: Ancelotti.

Migliori quote Manchester City-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per gli spareggi di UEFA Champions League 2024-2025. Quote in equilibrio col City che è leggermente favorita @2.30 su Sisal, giocando in casa, mentre i Blancos si giocano @2.80 su NetBet, col pareggio @3.80 su Snai e Goldbet.

I nostri pronostici su Manchester City-Real Madrid

Partita davvero da far tremare i polsi e dopo questo doppio scontro sicuramente una di queste due big non continuerà il cammino verso la conquista della coppa dalle grandi orecchie, col Real che è la squadra che ha vinto di più questa competizione nella storia del calcio europeo (15) ed è anche campione in carica dopo il successo dello scorso anno contro il Borussia, 2° vittoria negli ultimi 3 anni per le Merengues, in mezzo la vittoria proprio della squadra di Manchester due anni fa nella finale di Istanbul contro l’Inter.

Sono ovviamente tanti i precedenti tra queste due squadre, sempre in Champions. Il confronto più recente è stato nell’aprile dello scorso anno col doppio confronto, in quel caso ai quarti di finale. Dopo il 3-3 dell’andata (in quell’occasione a Madrid), la squadra di Ancelotti pareggiò 1-1 a Manchester, ma vinse la lotteria dei rigori passando il turno. Difficile fare una puntata su questo match, sia per 1X2 che per le reti (anche se di solito non mancano, con entrambe a segno in 8 degli ultimi 9 precedenti). Giochiamo allora la qualificazione del Real Madrid, ragionando sul doppio confronto.

Risultato esatto Manchester City-Real Madrid

Per questa sfida di Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 2-2.

