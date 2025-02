I rossoneri sperano nel calore di San Siro per ribaltare lo 0-1 dell’andata in Olanda, in questo ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League. I giochi sono ancora apertissimi e il diavolo ha tutte le possibilità per ribattere al Feyenoord e approdare agli ottavi della più importante competizione calcistica in Europa. Pronostico Milan-Feyenoord 18 febbraio 2025.

Pronostico Milan-Feyenoord 18 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato Milan-Feyenoord, sfida valida per il ritorno degli spareggi, i Sedicesimi di finale di UEFA Champions League 2024-2025, in campo martedì 18 febbraio.

Partita da non fallire per il Milan di Sergio Conceicao che deve ribaltare lo 0-1 dell’andata in Olanda. I rossoneri arrivano dal faticoso 1-0 in campionato contro il Verona, sempre qui a San Siro, e quella dell’andata è stata l’unica sconfitta nelle ultime 5 partite del Milan (3 vittorie e 1 pareggio completano il parziale).

Il Feyenoord ha cambiato guida tecnica poco prima della partita contro il Milan, ma è riuscito a vincere 1-0, anche se non è stato in grado di replicare nel fine settimana in campionato, con lo 0-0 a Breda.

Probabili formazioni Milan-Feyenoord

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All.: Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3) – Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixão. All.: Bosschaart.

Guida TV Champions League: dove vedere Milan-Feyenoord

La sfida Milan-Feyenoord, in programma martedì 18 febbraio 2025 dalle ore 18:45 e valida per il ritorno dei playoff-spareggi di Champions, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in live-streaming su NOW e SkyGo.

Statistiche scommesse Milan-Feyenoord

-Il Milan ha perso 2 dei 3 incontri giocati contro il Feyenoord in Coppa dei Campioni/Champions League, con entrambe le sconfitte maturate in trasferta.

-Il Milan non è riuscito a qualificarsi in cinque dei sei turni a eliminazione di UEFA Champions League in cui ha perso la gara d’andata.

-Il Feyenoord ha perso 5 delle sue ultime 6 trasferte giocate contro club italiani in Coppa dei Campioni/Champions League. Gli olandesi alla ricerca della prima qualificazione agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni/Champions League dalla stagione 1974-75.

-Il Milan ha vinto gli ultimi 3 incontri casalinghi in UEFA Champions League mentre il Feyenoord ha vinto soltanto 3 delle ultime 17 trasferte in UEFA Champions League (tre pareggi, 11 ko), sebbene 2 di quelle vittorie sono maturate proprio in questa stagione: 3-2 sul Girona e 3-1 al Benfica. Peraltro, l’unico ko esterno in questo torneo 2024-25 è arrivato contro il Lille.

-Dal suo debutto in UEFA Champions League (settembre 2021), Rafael Leão è uno dei due calciatori ad aver completato almeno 100 dribbling nella competizione (100 esatti), alle spalle soltanto di Vinícius Júnior (137). Leão è peraltro il giocatore che ha realizzato più dribbling (33) in questa Champions 2024-25, con tre effettuati nella sfida d’andata contro il Feyenoord.

Migliori quote Milan-Feyenoord

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per gli spareggi di UEFA Champions League 2024-2025. Milan nettamente favorito @1.45 su Snai mentre la vittoria degli olandesi si gioca fino @7 volte la posta su NetBet, col pareggio @4.75 su tutti i principali bookmakers, a partire da Sisal e Lottomatica.

Pronostici Milan-Feyenoord, le nostre scelte

Come per l’andata ci aspettiamo una sfida guardinga e da poche reti, da Under, sfruttando la somma gol asiatica (con 3 gol esatti avremo il rimborso), anche se le sfide di ritorno possono rapidamente cambiare e regalare sfide ricche di reti, ma non pensiamo sia questo il caso.

Risultato esatto Milan-Feyenoord

Per questa sfida di Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.