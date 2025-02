Martedì alle ore 20:45 il Gewiss Stadium di Bergamo ospita la Dea che si gioca l’accesso agli ottavi di Champions League in questa sfida di ritorno degli spareggi, dopo la beffarda sconfitta per 1-2 all’andata in Belgio, con un rigore contestassimo, dallo stesso Gasperini infuriato. Le quote favoriscono comunque la vittoria dell’Atalanta che cercherà di superare i sedicesimi. Pronostico Atalanta-Club Brugge 18 febbraio 2025.

Pronostico Atalanta-Club Brugge 18 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato Atalanta-Club Brugge, sfida valida per il ritorno degli spareggi, i Sedicesimi di finale di UEFA Champions League 2024-2025, in campo martedì 18 febbraio.

Aspettiamoci la reazione furente dell’Atalanta in casa, dopo il clamoroso 1-2, una sconfitta rubata da un rigore molto contestato, assegnato nel finale di partita ai belgi, nella sfida di andata. Gasperini è stato netto in conferenza stampa, anche se poi in campionato, nel weekend, i suoi ragazzi non sono riusciti a dare un immediata scossa, anzi, è arrivato un negativo 0-0 interno contro il Cagliari.

Il Club Brugge vuole tentare il colpaccio, l’upset da sfavorito, dopo il fortunoso 2-1 dell’andata, ma in trasferta non sarà la stessa cosa, e pure la squadra di Hayen nel weekend ha avuto il braccino corto in campionato, non andando oltre il pareggio (2-2) sul campo del St.Truiden in Jupiler League.

Probabili formazioni Atalanta-Bruges

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. All. Gasperini.

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. All. Hayen.

Guida TV Champions League: dove vedere Atalanta-Club Brugge

La sfida Atalanta-Bruges, in programma martedì 18 febbraio 2025 dalle ore 21:00 e valida per il ritorno dei playoff-spareggi di Champions sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in live-streaming su NOW e SkyGo.

Statistiche scommesse Atalanta-Club Brugge

-L’Atalanta si è qualificata nelle prime 2 volte in cui ha perso la gara d’andata in un turno a eliminazione diretta delle maggiori coppe europee.

-L’Atalanta ha vinto l’ultimo impegno casalingo giocato in questa edizione della Champions (5-0 allo Sturm Graz), chiudendo una striscia di cinque gare interne senza vittorie (tre pareggi, due sconfitte). I nerazzurri non hanno mai vinto due gare di fila giocate al Gewiss Stadium nella storia della competizione.

-Pur avendo vinto 2-1 all’andata, il Bruges è la squadra che è stata eliminata più volte (16) nelle maggiori competizioni europee dopo un successo nella prima sfida di un turno a eliminazione diretta.

-L’ultima vittoria in trasferta del Bruges contro club italiani in Europa risale all’ottobre 2003: 1-0 contro il Milan, nella fase a gironi di UEFA Champions League 2003-04. Da allora, il Bruges non ha mai vinto nelle 7 trasferte europee affrontate contro club italiani (due pareggi, 5 ko), incluso l’1-3 incassato a Milano contro il Milan in questa stagione.

-Pur avendo perso la gara d’andata contro il Bruges, l’Atalanta ha perso due volte contro lo stesso club in una singola edizione della Champions soltanto in un’annata: quella 2020-21, quando la Dea fu sconfitta sia all’andata (0-1) che al ritorno (1-3) degli ottavi di finale dal Real Madrid.

–Nelle ultime tre partite giocate, il Bruges non ha ricevuto né un cartellino giallo, né un’espulsione a suo carico. Il club belga potrebbe diventare il secondo in questa edizione a non ricevere una sanzione per quattro gare di fila, dopo il Barcellona.

-Mario Pasalic ha segnato 7 gol con la maglia dell’Atalanta in UEFA Champions League, record per un giocatore nerazzurro nella competizione, al pari di Josip Ilicic e Duván Zapata. Pasalic potrebbe diventare il terzo calciatore croato a segnare in quattro presenze consecutive di Champions, dopo Mario Mandzukic (2017) e Andrej Kramaric (2018).

–Christos Tzolis ha creato 20 occasioni da gol nella UEFA Champions League 2024-25: soltanto sette giocatori ne hanno create di più in questa edizione del torneo europeo. Si tratta di un record sia per un giocatore del Bruges che per un calciatore greco in una singola edizione di Champions da quando OPTA raccoglie questo tipo di dato (2003-04).

Migliori quote Atalanta-Club Brugge

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per gli spareggi di UEFA Champions League 2024-2025. La Dea è favorita @1.55 su Snai per la vittoria mentre il successo esterno si gioca @5.75 su Goldbet, col pareggio @4.25 su Sisal.

Pronostici Atalanta-Club Brugge, le nostre scelte

Il Bruges ha segnato 9 gol e vinto 4 delle 9 gare giocate in questa Champions League (due pari, tre ko). Soltanto nella Coppa dei Campioni 1977-78 il club belga ha vinto più incontri (5). L’Atalanta ha però bisogno di una vittoria, e dopo lo 0-0 interno in campionato, non pensiamo ad un altra partita senza reti segnate dalla Dea.

Risultato esatto Atalanta-Club Brugge

Per questa sfida di Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 2-0

