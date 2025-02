Martedì alle ore 20:45 dall’Allianz Arena il Bayern ospita gli scozzesi del Celtic, forte del 2-1 dell’andata in trasferta, per questo ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, gli spareggi per gli ottavi. Pronostico Bayern Monaco-Celtic 18 febbraio 2025.

Pronostico Bayern Monaco-Celtic 18 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato Bayern Monaco-Celtic, sfida valida per il ritorno degli spareggi, i Sedicesimi di finale di UEFA Champions League 2024-2025, in campo martedì 18 febbraio.

Il Bayern Monaco vuole chiudere i conti e andare agli ottavi di finale, dove i bavaresi speravano di approcciare subito, evitando questi spareggi. Inoltre il 2-1 dell’andata in Scozia lascia ancora da giocarsi il ritorno per il Bayern che nel weekend è stato impegnato anche nel big match di Bundesliga, lo 0-0 a Leverkusen.

Il Celtic non ha sfigurato nel 1-2 interno dell’andata e la rete di Maeda a 10 minuti da termine ha tenuto aperti i giochi, ma non sarà facile andare a vincere all’Allianz Arena. Il Celtic nel weekend non ha sbagliato in campionato, superando nettamente per 3-0 il Dundee Utd.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Celtic

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sané; Kane. Allenatore: Kompany.

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Idah, Maeda. Allenatore: Rodgers.

Guida TV Champions League: dove vedere Bayern Monaco-Celtic

La partita tra Bayern Monaco e Celtic, valevole per il ritorno dei playoff della UEFA Champions League, si giocherà martedì 18 febbraio con calcio d’avvio in programma alle 21:00. L’evento sarà trasmesso in esclusiva su Sky. Per quanto riguarda lo streaming, Bayern Monaco-Celtic potrà essere seguita sull’app Sky Go e su NOW TV.

Migliori quote Bayern Monaco-Celtic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per gli spareggi di UEFA Champions League 2024-2025. Book praticamente concordi nel dare il Celtic @15 volte la posta, e quasi scontata la vittoria dei padroni di casa @1.17 di quota massima su Sisal, col pareggio @9 su Snai e Lottomatica.

Pronostici Bayern Monaco-Celtic, le nostre scelte

Difficile, viste le quote, fare una giocata su questa partita. Pensiamo che sulle reti ci possa essere qualche spunto interessante e giochiamo su una partita tra le tre e le cinque reti.

Risultato esatto Bayern Monaco-Celtic

Per questa sfida di Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 4-1

