Squadre in campo per il ritorno dei sedicesimi di UEFA Champions League, gli spareggi che ci diranno quali squadre raggiungeranno le top-8 agli ottavi. Si gioca alle ore 20:45 dall’Estadio da Luz di Lisbona dove i padroni di casa devono difendere l’ottima vittoria dell’andata nel Principato, anche se per 1-0 che lascia i giochi apertissimi. Pronostico Benfica-Monaco 18 febbraio 2025.

Pronostico Benfica-Monaco 18 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato Benfica-Monaco, sfida valida per il ritorno degli spareggi, i Sedicesimi di finale di UEFA Champions League 2024-2025, in campo martedì 18 febbraio.

Il Benfica ha una grossa occasione di difendere l’1-0 maturato all’andata nel Principato, e potrà farlo in casa, dove raramente vede il passo agli avversari, inoltre il Benfica sta continuando ad andare come un treno anche in campionato, con l’1-0 sul campo del Santa Clara, 5° vittoria consecutiva.

Il Monaco ha bisogno di ribaltare lo 0-1 dell’andata contro un avversario che non ha mai battuto in 5 precedenti (4 sconfitte, comprese le 3 più recenti e 1 pareggio). Non sarà facile per la squadra del Principato che però è reduce dal clamoroso 7-1 sul Nantes in casa, in Ligue 1 sabato scorso, un bello squillo dopo aver perso 3 delle precedenti 4 partite.

Probabili formazioni Benfica-Monaco

Benfica (4-3-3): Trubin; Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Alvaro Carreras; Aursnes, Florentino, Kökçü; Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup. Allenatore: Lage.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Diatta, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Coulibaly, Camara; Akliouche, Embolo, Golovin; Biereth. Allenatore: Hütter.

Guida TV Champions League: dove vedere Benfica-Monaco

Benfica-Monaco, in programma martedì 18 febbraio alle ore 21:00, match valido per i sedicesimi di finale di ritorno del torneo continentale, sarà trasmesso su Sky Sport. L’incontro è visibile anche in streaming attraverso le app dell’emittente satellitare NOW e Sky Go.

Migliori quote Benfica-Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per gli spareggi di UEFA Champions League 2024-2025. Il Benfica è favorito @1.80 su Sisal, col Monaco @4.05 su NetBet e il pareggio @4.25 su Snai.

Pronostici Benfica-Monaco, le nostre scelte

Ci aspettiamo una sfida equilibrata come all’andata, e come all’andata si potrebbe sbloccare nella ripresa quindi consigliamo il pareggio nel primo tempo; vista l’alta posta in palio ci aspettiamo attenzione massima da entrambe le difese, specialmente al via.

Risultato esatto Benfica-Monaco

Per questa sfida di Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-1, 0-1.

