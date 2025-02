Squadre in campo mercoledì alle ore 21:00 dal Philips Stadion di Eindhoven dove i bianconeri di Thiago Motta, reduci dalla vittoria nel derby d’Italia con l’Inter, è chiamata a difendere il 2-1 dell’andata in questa sfida di ritorno in Olanda, valida per i sedicesimi di finale, gli spareggi di Champions League con cui si completeranno gli ottavi. Pronostico PSV-Juve 19 febbraio 2025.

Pronostico PSV-Juve 19 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato PSV Eindhoven-Juventus, sfida valida per il ritorno degli spareggi, i Sedicesimi di finale di UEFA Champions League 2024-2025, in campo mercoledì 19 febbraio.

La Juventus domenica si è rilanciata in campionato con l’importante 1-0 sull’Inter, un risultato che fa anche morale in attesa del ritorno in Olanda. C’è da difendere il 2-1 dell’andata per passare il turno, e magari ritrovare proprio l’Inter agli ottavi.

Il PSV ha perso 1-2 all’andata a Torino, ma il gol di Perisic lascia aperte le speranze per la squadra di Eindhoven che avrà dalla sua anche il fattore campo, ma qui, sabato, la squadra di Bosz non è andata oltre il 2-2 contro l’Utrecht nel campionato olandese, la Eredivisie.

Probabili Formazioni PSV-Juventus

PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Guida TV Champions League: dove vedere PSV-Juventus?

La sfida PSV-Juventus, in programma mercoledì 19 febbraio 2025 dalle ore 21:00 e valida per il ritorno dei playoff-spareggi di Champions, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Statistiche scommesse su PSV-Juve

-Il PSV si è qualificato soltanto in 3 degli 11 turni a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in cui ha perso la gara d’andata.

-La Juventus si è qualificata negli ultimi 20 turni a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in cui ha vinto la gara d’andata, inclusi tutti gli 11 di Champions League (dal 1991-92). L’ultima eliminazione avvenne per mano dei Rangers nei sedicesimi di finale della Coppa dei Campioni 1978-79: vittoria 1-0 all’andata, sconfitta 0-2 al ritorno.

–La Juventus ha già battuto 2 volte il PSV in questa Champions League 2024-25.

-La Juventus ha pareggiato le ultime tre gare esterne in UEFA Champions League; le ultime due a reti bianche (contro Aston Villa e Bruges).

-Il PSV è imbattuto nelle ultime 12 gare casalinghe nelle maggiori competizioni europee (sette vittorie, cinque pareggi) e ha vinto gli ultimi tre incontri interni.

-L’allenatore del PSV, Peter Bosz, non ha ancora vinto una sfida della fase a eliminazione diretta di Champions (un pari, due ko). Thiago Motta potrebbe invece diventare soltanto il terzo allenatore nella storia della Juventus a vincere entrambi i suoi primi due incontri a eliminazione diretta nel torneo, dopo Antonio Conte (2012-13) e Max Allegri (2014-15).

–Ivan Perisic ha segnato all’andata contro la Juventus, in quella che è stata la sua prima presenza in UEFA Champions League con la maglia del PSV. Con quella rete, Perisic è diventato il marcatore più anziano nella storia del PSV in Coppa dei Campioni/Champions League (36 anni e 9 giorni).

Migliori quote PSV Eindhoven-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per gli spareggi di UEFA Champions League 2024-2025. Favorito il PSV @2.35 su Sisal, con la vittoria dei bianconeri @2.90 su Goldbet e il pareggio @3.70 su NetBet.

Pronostici PSV-Juventus, le nostre scelte

Partita difficile, col PSV che è chiamato a vincere, gioca in casa, e ha anche un giorno in più di riposo rispetto alla Juve che domenica si è dovuta impegnare per vincere il big match di campionato contro l’Inter. Decidiamo di muoverci sulle reti e dopo i due Over nei precedenti di questa Champions tra PSV e Juve, questa volta prendiamo una partita da meno di 3 gol totali (con esattamente 3 reti avremo il rimborso con la somma gol asiatica).

Risultato Esatto PSV-Juventus

Per questa sfida di Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-2.

