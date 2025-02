Sfida di ritorno in salsa francese per i sedicesimi di finale di UEFA Champions League, in campo mercoledì alle ore 21:00 dal Parco dei Principi. Non siamo in Ligue 1 ma agli spareggi di Champions che andranno a completare gli ottavi. Il Paris SG parte dal 3-0 dell’andata in casa, per un comodo ritorno sulla carta. Pronostico PSG-Brest 19 febbraio 2025.

Pronostico PSG-Brest 19 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato PSG-Brest, sfida valida per il ritorno degli spareggi, i Sedicesimi di finale di UEFA Champions League 2024-2025, in campo mercoledì 19 febbraio.

Buon momento per il PSG che nel weekend è passato col minimo sforzo (1-0) a Tolosa, confermandosi al comando della Ligue 1, per la 6° vittoria di fila dei parigini che non perdono che non perdono dallo scorso 26 novembre (18 partite da imbattuti) , lo 0-1 sul campo del Bayern, sempre in Champions.

Il Brest è chiamato a fare l’impresa dopo lo 0-3 netto dell’andata, 4° sconfitta consecutiva contro il PSG che ha sfidato anche ad inizio mese, sempre in casa, in campionato, e in quell’occasione perse 2-5. Il Brest inoltre non si è ripreso nemmeno nel fine settimana, visto che è stato fermato sul 2-2 in casa dall’Auxerre nell’ultimo turno di Ligue 1.

Probabili Formazioni PSG-Brest

PSG (4-3-3): Safonov; Neves, Marquinhos, Pacho, Mendes; Doue, Vitinha, Ruiz; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Enrique.

Brest (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Ndiaye, Haidara; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Faivre, Ajorque, Sima. Allenatore: Roy.

Guida TV Champions League: dove vedere PSG-Brest?

PSG-Brest si giocherà mercoledi 19 febbraio alle 21:00 e sarà trasmesso tramite Sky per la diretta tv. Per quanto riguarda lo streaming i match potranno essere seguiti sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Migliori quote PSG-Brest

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per gli spareggi di UEFA Champions League 2024-2025. PSG nettamente favorito @1.19 su Sisal anche per la partita di ritorno mentre il successo del Brest si gioca @13 volte la posta su Goldbet, con pareggio @7.50 su Snai.

Pronosticii PSG-Brest, le nostre scelte

Il Brest si gioca il tutto per tutto e 5 delle ultime 6 partite tra tutte le competizioni di questa squadra si sono chiuse con Over. Il PSG ha un grande potenziale offensivo, anche se non ha perso gol nelle ultime 2 partite in trasferta, anche se ha concesso almeno una rete agli avversari in tutte le ultime 4 prestazioni al Parco dei Principi. Giochiamo su entrambe le squadre a segno e almeno 3 gol totali, una combo che abbiamo visto realizzarsi in 6 degli ultimi 7 precedenti col PSG.

Risultato Esatto PSG-Brest

Per questa sfida di Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 3-1.

