Arriviamo da un turno devastante per l’Italia, con 3 squadre eliminate su 3 ai sedicesimi. In Champions League 2024-2025 ci rimane solo l’Inter e l’urna di Nyon mette di fronte i nerazzurri proprio contro il Feyenoord che ha eliminato il Milan. Sorteggi Champions ottavi.

Sorteggi Champions ottavi: i prossimi match

A Nyon è andato in scena il sorteggi per gli ottavi di finale di UEFA Champions League 2024-2025. Agli ottavi, oltre all’Inter che pesca il Feyenoord che ha eliminato il Milan (ne parliamo dopo) e al derby tedesco tra Bayern e Bayer Leverkusen, in programma anche il derby di Madrid e un interessantissimo PSG-Liverpool.

Ecco tutte le sfide che ci attendono prossimamente, il calendario dei prossimi appuntamenti di Champions e infine anche le prime quote per le scommesse 1X2 sulle sfide d’andata del prossimo 5 marzo.

OTTAVI DI FINALE UCL 2024-2025

Psg-Liverpool

Bruges-Aston Villa

Real Madrid-Atletico Madrid

Psv-Arsenal

Benfica-Barcellona

Borussia Dortmund-Lille

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Feyenoord-Inter

CALENDARIO COMPLETO UCL 2024-2025

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio

Finale: 31 maggio (Monaco di Baviera)

Inter-Feyenoord, anteprima e quote

L’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Feyenoord agli ottavi di Champions League. Dopo aver chiuso al quarto posto la prima fase del torneo, qualificandosi direttamente agli ottavi ed evitando così il pericolo playoff, risultato fatale alle altre tre italiane, i nerazzurri hanno trovato nell’urna di Nyon la squadra olandese che ha avuto la meglio nei playoff proprio sui “cugini” del Milan.

I nerazzurri, testa di serie della competizione, avranno il vantaggio di poter disputare in casa il match di ritorno e da sorteggio avranno il ritorno a San Siro anche nei quarti di finale, dove potrebbero eventualmente affrontare una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Se andrà ancora avanti in semifinale la squadra di Inzaghi troverà una Borussia, Lilla, Benfica e Barcellona.

Quote antepost aggiornate Champions League 2024-2025

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della UEFA Champions League 2024-2025. Il Real Madrid, dopo aver eliminato il City ai sedicesimi, è sempre piaciuto favorita per un ennesima coppa dalle grandi orecchie da mettere in bacheca, seguita dal Barcellona, quindi domina la Spagna.

Poco più indietro le inglesi, il Liverpool che ha dominato la prima fase a girone unico, e l’Arsenal, poi abbiamo il Bayern Monaco che è sempre da tenere in considerazione.

In seconda fascia sono PSG e Inter, entrambe @13 volte la posta, le squadre ad aprire la lista di formazioni in fioppia cifra di quota, dove per esempio troviamo anche Atletico Madrid @21 e la coppia Bayer Leverkusen ed Aston Villa @34.

