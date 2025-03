Per la partita di ritorno degli ottavi di finale in Champions League, martedì 11 marzo 2025, alle ore 21.00, allo stadio Giuseppe Meazza di Rotterdam, i padroni di casa dell’Inter, ospitano la formazione olandese del Feyenoord. Inter-Feyenoord di Champions League del 11/03/2025, pronostico, scommesse e formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

L’Inter, arriva a questo incontro, valido come partita di andata degli ottavi di finale in Champions League 2024-2025, dopo aver saltato il turno dei sedicesimi di finale, visto che nel girone di qualificazione si è piazzata al quarto posto. La squadra neroazzurra è al comando del campionato italiano di Serie A, con un punto di vantaggio sul Napoli e 3 sull’Atalanta.

Il Feyenoord, arriva in Italia, dopo aver eliminato nei sedicesimi di finale, il Milan, vincendo in casa per 1 a 0 e pareggiando a Milano per 1 a 1. La squadra olandese è solo al quonto posto in classifica in Eredivise, distante ben 19 punti, dalla capolista Ajax.

Come è finita la partita di andata degli ottavi di finale?

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, giocata la scorsa settimana in Olanda, è terminata con il successo dell’Inter sul Feyenoord, per 2 a 0, con le reti della vittoria messa a segno da Thuram e Martinez.

Dove vedere la partita in TV

La partita di calcio in Champions League, valida per il ritorno degli ottavi di finale tra Inter-Feyenoord, verrà trasmessa in diretta su Sky dalle ore 21.00 di martedì 11 marzo 2025.

Probabili Formazioni Inter-Feyenoord

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per il match di Champions League, in programma martedì 11 marzo 2025, alle ore 21.00, tra la squadra di casa dell’Inter e la formazione ospite del Feyenoord.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal, Paixao; Hadj Moussa, Carranza, Osman. Allenatore: Van Persie.

Quote Scommesse per Feyenoord-Inter di Champions League

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria interna dell’Inter in questo match di Champions League in casa contro il Feyenoord.

Vittoria interna dell’Inter bancata a quota 1.35 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.50, mentre il successo esterno del Feyenoord è pagato a quota 7.55.

Pronostico Inter-Feyenoord di Champions League

Partita sulla carta scontata e passaggio del turno ai quarti di finale “messo in frigo” per l’Inter contro il Feyenoord.

La squadra neroazzurra infatti può contare sul successo ottenuto nella partita di andata, giocata a Rotterdam e vinta per 2 a 0 e giocherà una partita di attesa e pronti a sfruttare le ripartenze per segnare. Il Feyenoord cercherà di non prendere una goleada in questa trasferta a Milano.

Pronostico: Vittoria Inter + OVER 2.5, offerto a quota 1.95 su Lottomatica

Scommessa Speciale: Vittoria Inter + GOL NO, offerto a quota 2.10 su Bet365

Risultato Finale Inter-Feyenoord del 11/03/2025

Come risultato esatto per questa partita di Champions League, tra Inter–Feyenoord, valida per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale, vi indichiamo questi possibili risultati: 1-2/1-3

