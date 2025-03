Derby tedesco in Champions League, valido per il match di ritorno degli ottavi di finale, tra i padroni di casa del Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco, in programma martedì 11 marzo 2025, alle ore 21. Bayern Leverkusen-Bayern Monaco di Champions League, pronostico, scommesse, formazioni e TV.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Bayer Leverkusen, arriva a questo incontro, valido come partita di andata degli ottavi di finale in Champions League 2024-2025, dopo aver saltato il turno dei sedicesimi di finale, visto che nel girone di qualificazione si è piazzata al sesto posto. La squadra di Leverkusen è al secondo posto nel campionato nazionale di Bundesliga, dietro alla capolista Bayern Monaco.

Il Bayern Monaco, arriva a questo derby di Germania, dopo aver eliminato nei sedicesimi di finale, il Celtic Glasgow, vincendo in trasferta per 2 a 1 e pareggiando a Monaco per 1 a 1. Il Bayern Monaco comanda la Bundesliga con 7 punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen.

I possibili quarti di finale di Champions League

La formazione vincitrice del match tra Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, incontrerà degli quarti di finale di Champions League, la vincente del match che vede opposte Feyenoord-Inter.

Dove vedere la partita in TV

La partita di calcio in Champions League, valida per l’andata degli ottavi di finale tra Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, verrà trasmessa in diretta su Sky dalle ore 21.00 di martedì 11 marzo 2025.

Come è finita la partita di andata degli ottavi di finale?

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, giocata la scorsa settimana a Monaco di Baviera, è terminata con il successo del Bayern sul Leverkusen, per 3 a 0, con la reti messe a segno da Kane con una doppietta e Musiala.

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per il match di Champions League, in programma martedì 11 marzo 2025, alle ore 21, tra la squadra di casa del Bayer Leverkusen e la formazione ospite del Bayern Monaco.

Bayer Leverkusen (3-4-1-2): Kovar; Hermoso, Tah, Hincapie; Mukiele, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Wirtz; Adli, Frimpong. Allenatore: Alonso.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane. Allenatore: Kompany.

Quote Scommesse per Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna del Bayern Monaco in questo match di Champions League in trasferta contro il Bayer Leverkusen.

Vittoria interna del Bayer Leverkusen è bancata a quota 2.75 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.50, mentre il successo esterno del Bayern Monaco è pagato a quota 2.50.

Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco di Champions League

Vista la partita di andata di questi ottavi di finale di Champions League, terminata con il successo della squadra di Monaco, per 3 a 0, questa partita di ritorno in casa del Leverkusen, sembra una formalità per il Bayern Monaco.

Il Bayern Leverkusen scenderà in campo con il coltello tra i denti,cercando di segnare subito una rete per cercare di riaprire una qualificazione che sembra ormia un vero e proprio miraggio.

Pronostico: Vittoria Bayer Leverkusen, offerta a quota 2.70 su Snai

Scommessa Speciale: GOL SI + OVER 2.5, offerta a quota 1.95 su Eurobet

Risultato Finale Bayer Leverkusen-Bayern Monaco del 11/03/2025

Come risultato esatto per questa partita di Champions League, tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-0/1-0/3-1

