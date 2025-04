Martedì torna la UEFA Champions League 2024-2025 con l’andata dei quarti di finale dall’Allianz di Monaco di Baviera dove arriva l’Inter delusa dal pareggio in campionato a Parma, ma che potrà approfittare della serie di infortuni importanti che ha colpito la squadra di Kompany. Pronostico Bayern Monaco-Inter 8 aprile 2025.

Pronostico Bayern Monaco-Inter 8 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Bayern Monaco-Inter con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sull’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2024-2025.

Si gioca all’Allianz Arena in Baviera, dove il Bayern Monaco non perde da ben 22 partite consecutive in Champions League anche se la squadra di Kompany è alle prese con una lunghissima serie di giocatori infortunati e indisponibili per questo match, ultimo dei quali Musiala. Il Bayern arriva comunque da 2 vittorie in campionato, e non va sottovalutata, anche se tra poco ci sarà anche il Der Klassiker di Bundesliga.

L’Inter dopo il pareggio in Coppa Italia nell’ennesimo derby della Madonnina col Milan, è stata beffata nel 2-2 di Parma che ha fatto rallentare i nerazzurri in campionato, magari anche per colpa di questo impegno che ha tolto un pò di concentrazione nel match del campionato che rimane combattuto in testa a testa col Napoli. In ogni caso dopo il Real Madrid, l’Inter è la squadra che è riuscita nell’impresa di eliminare più volte (2) il Bayern in Champions.

Probabili Formazioni Bayern Monaco-Inter

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Statistiche Bayern Monaco-Inter

-Questo sarà il 10° confronto tra Bayern e Inter in competizioni europee, col club tedesco che ha vinto 5 dei primi 9 incontri giocati coi nerazzurri (a fronte di 1 pari e 3 ko).

-L’Inter ha perso 4 dei 7 match giocati contro il Bayern Monaco in UEFA Champions League (2 vittorie, 1 pareggio), ma ha eliminato il club tedesco in entrambe le volte che l’ha incontrato nella fase a eliminazione diretta: nella finale 2009-10 (vittoria per 2-0) e negli ottavi dell’edizione 2010-11 (3-3 come risultato aggregato, Inter qualificata per maggior numero di gol in trasferta).

-Il Bayern Monaco è imbattutto da 22 partite casalinghe in UEFA Champions League (17 vittorie, 5 pari). L’ultimo club a battere la formazione tedesca in trasferta è stato il PSG nell’andata dei quarti di finale dell’edizione 2020-21 (3-2 a Monaco di Baviera, il 7 aprile 2021).

-Tra tutti i club che hanno giocato almeno 10 partite in una singola edizione della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, l’Inter è quella che ha mantenuto la più alta percentuale di clean sheet (80%), peraltro proprio in questa edizione (2024-25) e su 10 partite giocate (8 senza aver subito gol).

-Harry Kane ha partecipato direttamente a 50 marcature in 55 partite giocate in UEFA Champions League (39 gol, 11 assist), incluse 12 nelle 11 partite giocate in questa edizione. Soltanto Robert Lewandowski ha fatto meglio col Bayern Monaco in una singola stagione (20 nel 2019-20, 16 nel 2021-22).

-Lautaro Martínez ha siglato 6 gol in 9 presenze con l’Inter nella UEFA Champions League 2024-25. Si tratta del maggior numero per un giocatore nerazzurro dai tempi di Samuel Eto’o (8 gol nella stagione 2010-11), il cui ultimo gol in quell’edizione arrivò in trasferta proprio contro il Bayern negli ottavi di finale.

Guida TV Champions League: dove vedere Bayern Monaco-Inter?

La sfida Bayern Monaco-Inter, in programma martedì 8 aprile 2025 dalle ore 21:00 e valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2024-25 sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport, ma anche in live-streaming su Sky Go e NOW.

Quote Bayern Monaco-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Nonostante le assenze il fattore campo spinge il Bayern favorito @2 su Sisal mentre la vittoria dell’Inter arriva fino @4 volte la posta su Betway, col pareggio @3.60 su Goldbet.

Pronostici Bayern Monaco-Inter, le nostre scommesse

La trasferta in Baviera non è mai facile, ma il Bayern ha davvero tante assenze pesanti, e in Europa l’Inter ha una difesa solidissima. Puntiamo sul risultato dei nerazzurri che sono ben quotati, ma ci copriamo un pò con la Doppia Chance in uscita.

Risultato Esatto Bayern Monaco-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 1-2.

