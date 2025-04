Martedì 8 aprile alle ore 21:00 dall’Emirates Stadium va in scena l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2024-2025, con i Gunners che ospitano i Blancos che lo scorso turno hanno eliminato i rivali dell’Atletico nel derby di Madrid in versione europea. Pronostico Arsenal-Real Madrid 8 aprile 2025.

Pronostico Arsenal-Real Madrid 8 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Arsenal-Real Madrid con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sull’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2024-2025.

L’Arsenal ha superato il PSV nello scorso turno di Champions e da allora sono arrivate altre 2 vittorie per i Gunners in campionato, anche se nell’ultimo turno l’Arsenal si è un pò fermata nel 1-1 sul campo dell’Everton.

Il Real Madrid continua la sua corsa dopo aver eliminato l’Atletico nel derby di Madrid agli ottavi di Champions, ma anche i Colchoneros hanno calato un pò il rendimento in campionato prima di questo match, con la sconfitta interna per 1-2 contro il Valencia in Liga, e i settimana erano usciti anche dalla Coppa del Re dopo un match pirotecnico contro la Real Sociedad, ma ora le Merengues tornano sul campo in cui sono più vincenti, quello Europeo.

Probabili Formazioni Arsenal-Real Madrid

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Martinelli. Allenatore: Arteta.

Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Vazquez, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.

Guida TV Champions League: dove vedere Arsenal-Real Madrid?

La partita tra Arsenal e Real Madrid, valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League, si giocherà martedì 8 aprile con calcio d’avvio in programma alle 21:00. L’evento sarà trasmesso in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253 mentre lo streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

Quote Bayern Arsenal-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. L’Arsenal è favorita @2.45 su Goldbet per la vittoria interna, col Real @3.10 su Betway e il pareggio @3.25 su Sisal.

Pronostici Arsenal-Real Madrid, le nostre scommesse

Strano ma vero, in 4 precedenti il Real Madrid non è mai riuscito a battere l’Arsenal nei 90 minuti con 2 sconfitte e 2 pareggi, compreso quello nel match più recente che i Blancos riuscirono a portare a casa solo ai rigori, e parliamo di un match di International Champions Cup del 2019. Prima 2 vittorie dei Gunners e 1 pareggio, ma per questa sfida le cose potrebbero cambiare, e consigliamo una puntata sulla squadra di Ancelotti che potrà fare risultato all’andata a Londra, per preparare al meglio il ritorno a Madrid.

Risultato Esatto Arsenal-Real Madrid

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.