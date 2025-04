Per il match di andata dei quarti di finale di Champions League, mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 21, allo stadio Olimpico, i padroni di casa del Barcellona, ospitano il Borussia Dortmund. Pronostico Barcellona-Borussia Dortmund di Champions League del 09/04/2025.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Barcellona, arriva a questo incontro, valido come partita di andata dei quarti di finale in Champions League 2024-2025, dopo aver eliminato negli ottavi di finale il Benfica, vincendo 3 a 1 a Lisbona e 1 a 0 in Spagna.

La squadra spagnola è in testa al campionato nazionale spagnolo di Liga, con 67 punti, con 4 punti di vantaggio sul Real Madrid secondo e 7 sull’Atletico Madrid, terza forza del campionato.

Il Borussia Dortmund, arriva in Spagna, dopo aver eliminato nei sedicesimi di finale, lo Sporting Lisbona, vincendo in trasferta per 3 a 0 e pareggiando il match di ritorno, in casa per 0 a 0 e negli ottavi di finale la formazione tedesca ha eliminato il Lilla, pareggiando 1 a 1 in Francia e vincendo in casa per 2 a 1.

Dove vedere la partita in TV

La partita di calcio in Champions League, valida per il match di andata dei quarti di finale tra Borussia e Borussia Dortmund, verrà trasmessa in diretta su Sky dalle ore 21.00 di mercoledì 9 aprile 2025.

Probabili Formazioni Lilla-Borussia Dortmund

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per il match di Champions League, in programma mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 21.00, tra la squadra di casa del Barcellonae la formazione ospite del Borussia Dortmund.

Lille (4-4-2): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro Ribeiro, Ismaily; Mukau, Bouaddi, André, Haraldsson; David, Mbappé. All.: Genesio.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Groß; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy. All.: Kovac.

Quote Scommesse per Barcellona-Borussia Dortmund di Champions League

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria interna del Barcellona in questo match di Champions League in casa contro il Borussia Dortmund.

Vittoria interna del Barcellona è bancata a quota 1.35 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.25, mentre il successo esterno del Borussia Dortmund è pagato a quota 8.00.

La possibile semifinale di Champions League

La formazione vincitrice del match tra Barcellona e Borussia Dortmund, incontrerà in semifinale di Champions League, la vincente del match che vede opposte Bayern Monaco-Inter.

Pronostico Barcellona-Borussia Dortmund di Champions League

Per i bookmaker la squadra di casa del Barcellona è nettamente favorita per la vittoria in questo match di andata dei quarti di finale di Champions League, contro la squadra tedesca del Borussia Dortmund. Attenzione però che il Dortmund è una squadra imprevedibile e proverà a giocare a viso aperto.

Pronostico: Vittoria Barcellona + GOL SI, offerta a quota 2.50 su Bet365

Risultato Finale Barcellona-Borussia Dortmund del 09/04/2025

Come risultato esatto per questa partita di Champions League, tra Barcellona-Borussia Dortmund, valida per la gara di andata dei quarti di finale, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-0/1-0/3-1

