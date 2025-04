Momento delicato per l’Inter che arriva dall’eliminazione in Coppa Italia e dalla sconfitta in campionato che ha fatto perdere la testa della classifica di Serie A agli uomini di Inzaghi che ora rischiano di passare da un possibile triplete a zero titoli, ma la Champions League rimane viva, e abbiamo analizzato la semifinale d’andata del 30 aprile col Pronostico Barcellona-Inter 30 aprile 2025.

Pronostico Barcellona-Inter 30 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Barcellona-Inter con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sull’andata delle semifinali di UEFA Champions League 2024-2025.

L’Inter ha perso le ultime 3 partite dopo aver eliminato il Bayern Monaco nello scorso turno di Champions. I nerazzurri dopo lo 0-1 di Bologna in Serie A, hanno perso anche in semifinale di Coppa Italia con un netto 0-3 nel derby col Milan che in questa stagione è una vera e propria bestia nera per i nerazzurri che domenica perdendo 0-1 (a San Siro) contro la Roma hanno perso anche la testa della classifica di campionato, col Napoli che ora volta da favorito per lo scudetto.

Morale a mille invece per il Barcellona che al contrario, dopo l’1-3 di Dortmund che non ha cambiato la situazione per il passaggio del turno di Champions contro il Borussia, ha vinto le successive 3 partite, due in Liga e anche il 3-2 ai supplementare contro il Real Madrid che è valsa la vittoria della Coppa del Re per i catalani che rimangono in corsa (come il PSG) per il triplete.

Probabili Formazioni Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-2-1-3): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; de Jong, Pedri; Fermín López; Yamal, Ferrán Torres, Raphinha. All. Hans-Dieter Flick

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram. All. Simone Inzaghi

Guida TV Champions League: dove vedere Barcellona-Inter

La partita di andata si giocherà a Barcellona, mentre il ritorno è fissato a San Siro. Barcellona-Inter, semifinale di andata dell’edizione 2024-25 di Champions League, si disputerà mercoledì 30 aprile con calcio d’inizio alle ore 21. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video ma sarà disponibile anche in chiaro, free to air per tutti, sul NOVE, con collegamento a partire dalle 19:30.

Statistiche scommesse Barcellona-Inter

Barcellona e Inter si sono affrontate in competizione europee in 16 occasioni, con la squadra spagnola che ha vinto esattamente la metà delle volte (8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Questa sarà la seconda volta che Barcellona e Inter si incontrano nella fase a eliminazione diretta della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. L’ultima risale all’annata 2009/10, quando l’Inter di José Mourinho eliminò i Campioni in carica con un 3-2 complessivo. 3-1 all’andata al Meazza, e ko per l’Inter per 1-0 a Barcellona.

Il Barcellona è imbattuto nelle 6 partite casalinghe contro l’Inter in UEFA Champions League (5 vittorie, 1 pareggio), segnando 21 gol.

Il Barcellona ha una media di 3,1 gol a partita in UEFA Champions League con Hans-Dieter Flick in panchina. D’altra parte, l’Inter potrebbe eguagliare il record di clean sheet di una squadra italiana in una stagione di Champions League (attualmente 8), detenuto dal Milan nel 2004/05 e dalla Juventus nel 2016/17 (entrambi a 9).

Lautaro Martínez ha segnato in ciascuna delle sue ultime 5 partite di UEFA Champions League con l’Inter. Nicolò Barella ha una media di passaggi progressivi ogni 90 minuti di 7,1: più di qualsiasi altro giocatore in questa stagione di UEFA Champions League (minimo 500 minuti giocati).

Le ali del Barcellona Lamine Yamal e Raphinha hanno segnato più gol di qualsiasi altra coppia in questa stagione di UEFA Champions League combinando tra di loro (5, due assist di Yamal, tre di Raphinha) e hanno anche creato il maggior numero di occasioni da gol (16, otto ciascuno).

Migliori quote Barcellona-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Barcellona decisamente favorito @1.62 su Sisal mentre la vittoria dell’Inter si gioca generalmente ovunque @5 volte la posta, come su Betway, col pareggio @4.25 su Snai.

Pronostici Barcellona-Inter, le nostre scelte

In questo momento giocare sui nerazzurri è pericoloso, specialmente nella semifinale d’andata in cui i nerazzurri dovranno limitare i danni per provare a giocarsela nel ritorno al Meazza. Non dimentichiamoci che l’Inter ha concesso pochissimo ed è stata la miglior difesa nella prima fase di questa Champions League. Puntiamo su Under 3.0 Gol utilizzando la somma gol asiatica su Bet365 che ci permette di recuperare l’investimento in caso di 3 gol esatti, mentre incasseremo con 0-1-2 gol totali, perdendo con tutte le altre possibilità.

Risultato Esatto Barcellona-Inter, Champions League

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 3-2.

