Martedì 29 aprile la prima semifinale d’andata della Champions League si giocherà all’Emirates Stadium di Londra con i Gunners che ospitano il Paris SG che punta ad uno storico triplete dopo aver già portato a casa campionato e coppa francese. Pronostico Arsenal-PSG 29 aprile 2025.

Pronostico Arsenal-PSG 29 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

All’Emirates Stadium di Londra Arsenal-PSG si affrontano nella semifinale di andata della UEFA Champions League 2024-2025, vediamo l’analisi con quote, statistiche, guida tv, probabili formazioni e i nostri consigli per le scommesse.

I Gunners hanno avuto la meglio sul Real Madrid nei quarti di finale, con l’Arsenal che è stata quindi capace di eliminare i Blancos, campioni in carica della competizione più importante del calcio europeo.

Attenzione ai parigini del PSG che hanno fatto strada eliminando proprio due squadre inglesi, prima il Liverpool che aveva dominato la prima fase a girone unico, e poi l’Aston Villa.

Le squadre si sono affrontate anche nella prima fase di questa Champions quindi abbiamo un riferimento importante tra queste due squadre e nella stessa competizion; in quell’occasione a prevalere fu la formazione londinese per 2-0 grazie alle reti di Kai Havertz e Bukayo Saka.

Probabili Formazioni Arsenal-PSG

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Guida TV Champions League: dove vedere Arsenal-PSG?

La sfida Arsenal-PSG, in programma martedì 29 aprile 2025 dalle ore 21:00 e valida per l’andata della semifinale di Champions League 2024-25 sarà visibile su Sky Sport Uno (201), ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Statistiche scommesse Arsenal-PSG

Il PSG ha perso cinque delle ultime sei partite in trasferta di Champions League contro squadre inglesi (1V) e nel parziale è stato sconfitto da quattro avversarie diverse (Manchester City x2, Arsenal, Newcastle e Aston Villa).

L’Arsenal è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite di Champions League (7V, 1N), seconda striscia più lunga senza sconfitte per il club in una singola edizione della competizione dopo i 12 incontri del 2005-06 (8V, 4N), quando arrivò a prendere parte (per poi perdere) alla sua finora unica finale nella competizione.

In questa stagione, l’Arsenal è stato avanti nel punteggio per il 53% del tempo totale delle sue partite di Champions League, percentuale record nel torneo in corso. Inoltre, solo l’Inter (1%) si è ritrovata in svantaggio per una percentuale di minuti inferiore a quella dei Gunners (6%), mai stati finora sotto nel punteggio negli incontri a eliminazione diretta (contro PSV e Real Madrid).

Bukayo Saka ha segnato nove gol e servito sei assist in 16 presenze in Champions League, tutted con l’Arsenal. Ousmane Dembélé è stato direttamente coinvolto in 10 gol in questa Champions League in questa stagione (sette reti, tre assist).

Migliori quote Arsenal-PSG

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote molto simili su tutto il mercato, con l’Arsenal favorita @2.10 su Sisal, il PSG @3.45 su Betway e il pareggio @3.40 su Snai.

Pronostici Arsenal-PSG, le nostre scelte

Questo sarà il sesto incontro tra Arsenal e PSG, con i Gunners che sono imbattuti nei cinque precedenti (2V, 3N). L’Arsenal è l’avversario che la squadra francese ha affrontato più volte nelle competizioni europee senza mai vincere (5) e gli inglesi hanno già battuto il PSG in Champions League in questa stagione, vincendo 2-0 all’Emirates Stadium nella fase campionato lo scorso ottobre. Giochiamo sui padroni di casa che secondo noi faranno risultati all’andata all’Emirates, ma ci copriamo un pò con l’Asian handicap 0, -0.5 che troviamo su Bet365 e che ci darà un mezzo rimborso sull’investimento di questa giocata in caso di pareggio.

Risultato Esatto Arsenal-PSG, Champions League

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-2, 0-1.

