A San Siro si gioca la semifinale di ritorno di Champions League con i nerazzurri che ospitano i blaugrana dopo lo spettacolare 3-3 dell’andatata al Camp Nou. Tutti i giochi sono ancora apertissimi, vediamo l’analisi con tutto quello che c’è da sapere su questa sfida e il Pronostico Inter-Barcellona 6 maggio 2025.

Pronostico Inter-Barcellona 6 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Inter-Barcellona, sfida valida per il ritorno della semifinale di UEFA Champions League 2024-2025, dopo lo spettacolare 3-3 dell’andata in Spagna.

Tutto aperto per l’Inter dopo il 3-3 in trasferta all’andata e nel weekend la squadra di Inzaghi ha tenuto aperte le speranze scudetto vincendo col minimo scarto (1-0), e con un massiccio turnover, contro il Verona.

Il Barcellona a sua volta arriva da una vittoria in campionato, 2-1 sul campo del Valladolid, con i Blaugrana che rimangono al comando della Liga. La squadra del Barca ha perso solo 1 delle ultime 29 partite, e si tratta del 1-3 nel ritorno dei quarti a Dortmund, un ko indolore.

Probabili Formazioni Inter-Barcellona

Nell’Inter, Lautaro Martinez dovrebbe rientrare in attacco al fianco di Marcus Thuram, un ottima notizia per i nerazzurri. In difesa potrebbe rientrare Pavard al posto di Bisseck.

Nel Barcellona, Hansi Flick dovrà rinunciare ancora a Koundé e Balde, entrambi infortunati mentre la buona notizia è il rientro nell’elenco dei convocati di Robert Lewandowski, che ha smaltito la lesione alla coscia e si gioca una maglia con Ferran Torres. In difesa, potrebbe schierare Araujo al centro al fianco di Cubarsi e spostare Inigo Martinez sulla sinistra per sostituire Martin, che ha faticato tantissimo contro Dumfries nel match d’andata.

Inter (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1) – Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsi, Inigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All.: Flick.

Guida TV Champions League: dove vedere Inter-Barcellona?

La semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona, in programma martedì 6 maggio alle ore 21.00, sarà trasmessa per gli abbonati su SkySport e NOW (LIVE-Streaming su SkyGO e NowTV) e resa disponibile in chiaro, free to air per tutti, su TV8, con collegamento a partire dalle 20:00.

Statistiche scommesse Inter-Barcellona

-Questo sarà il 18° confronto nelle maggiori competizioni europee tra Inter e Barcellona. Nella storia, soltanto Bayern Monaco-Real Madrid (28 volte), Juventus-Real Madrid (21) e Inter-Real Madrid (19) si sono giocate in più occasioni rispetto al match tra nerazzurri e blaugrana. Ognuna delle ultime due sfide in UEFA Champions League tra Inter e Barça è finita 3-3: nell’ottobre 2022 e nella semifinale d’andata di questa edizione.

-Il Barcellona ha vinto soltanto 1 delle 6 trasferte giocate contro l’Inter in Champions League (3 pari, 2 ko): 2-1 nel dicembre 2019. Complessivamente, i blaugrana hanno esultato in sole 5 delle 24 gare esterne giocate in Italia: il 21% di vittorie rappresenta la percentuale di successo più bassa nella storia del club catalano in Champions in una nazione che non sia la Spagna.

-Il Barça ha segnato 40 gol in questa edizione della UEFA Champions League; il maggior numero di reti per un solo club dal torneo 2019/20 (Bayern Monaco, 43 gol). Le sole altre tre squadre a realizzare più di 40 reti in una singola edizione del torneo furono lo stesso Barcellona (45 nel 1999/2000), il Real Madrid (41 nel 2013/14) e il Liverpool (41 nel 2017/18).

-L’Inter è imbattuta nelle ultime 15 gare interne giocate in UEFA Champions League (12 vittorie, 3 pareggi); si tratta della miglior striscia di risultati utili consecutivi dei nerazzurri nelle maggiori competizioni europee da quella di 27 gare di fila senza sconfitte del periodo 1980-1987. Inoltre, l’Inter ha vinto 9 delle sue ultime 11 gare casalinghe di semifinale in Europa (1 pari, 1 ko).

-Raphinha ha partecipato direttamente a 20 marcature in questa edizione della UEFA Champions League (12 gol, 8 assist).

-Lamine Yamal ha segnato 5 gol in questa edizione della Champions. Tra i teenager, soltanto Erling Haaland (10 nel 2019/20), Kylian Mbappé (6 nel 2016/17) and Raúl (6 nel 1995/96) hanno realizzato più reti in un singolo torneo. I 44 tiri complessivi, i 19 tiri in porta e i 78 dribbling di Yamal in questa edizione di Champions rappresentano tutti dei record per un teenager da quando Opta raccoglie questi dati (edizione 2003/04).

-Dopo aver segnato solo 1 gol nelle sue prime 39 presenze in UEFA Champions League, Denzel Dumfries ha realizzato una doppietta nella semifinale d’andata.

Migliori quote Inter-Barcellona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Inter sfavorita in casa @3.00 su NetBet mentre la vittoria del Barcellona si gioca @2.20 su Sisal col pareggio @3.85 su Snai.

Pronostici Inter-Barcellona, le nostre scelte

Non ci aspettavamo assolutamente il risultato dell’andata (anche se tra i risultati esatti avevamo proposto un 3-2 a quota alta), tanto che la giocata principale era Under 3 gol. Lettura completamente sbagliata e anche per la partita di ritorno non è facile fare una previsione, col super attacco e il talento del Barcellona, contro la difesa dell’Inter, una delle migliori d’Europa, anche se i tre gol presi all’andata sembrano dire un altra cosa. Fermare il Barcellona non è semplice e anche questa volta potremmo vedere entrambe le squadre a segno, anche se il Gol/Gol si gioca solo @1.40 di quota, che comunque potrebbe tornarvi utile per qualche doppia o multipla.

Risultato esatto Inter-Barcellona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-4.

