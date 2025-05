Al Parco dei Principi, mercoledì sera, va in scena il ritorno della semifinale di Champions League. Si riparte dal 1-0 dei parigini a Londra, con i Gunners che sono chiamati all’impresa in trasferta in Francia per ribaltare il risultato dell’andata. Pronostico PSG-Arsenal 7 maggio 2025.

Pronostico PSG-Arsenal 7 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di PSG-Arsenal, sfida valida per il ritorno della semifinale di UEFA Champions League 2024-2025, dopo il colpaccio in trasferta a Londra dei parigini che ripartono dal 1-0 dell’andata contro i Gunners.

Dopo l’1-0 esterno dell’andata all’Emirates Stadium il Paris Saint-Germain cerca di chiudere la pratica per volare in finale e tenere vivo il sogno Triplete dei parigini che hanno già vinto la coppa nazionale e anche la Ligue 1, tanto che hanno potuto fare turnovers questo weekend, risparmiando le forze (infatti hanno perso 1-2 a Strasburgo).

L’Arsenal non è nel suo momento migliore con i Gunners che arrivano da 1 pareggio e 2 sconfitte visto che hanno perso anche nel weekend di Premier, in casa per 1-2 contro il Bournemouth, con la squadra ovviamente con la testa a questo impegno decisivo a Parigini, dopo la sconfitta dell’andata a Londra.

Probabili Formazioni PSG-Arsenal

Al momento sembra che Luis Enrique e Mikel Arteta abbiano l’intenzione di schierare lo stesso undici che ha iniziato il match d’andata all’Emirates Stadium. Un grande dubbio però c’è e riguarda le condizioni fisiche del match-winner dell’andata, ovvero Dembele, colpito da uno stiramento alla coscia destra. Se non riuscirà il recupero lampo è pronto a giocare Goncalo Ramos. Di seguito le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta

Statistiche scommesse Paris SG-Arsenal

-La vittoria della partità d’andata è stato il primo successo del Psg contro l’Arsenal in 6 confronti europei. Nei precedenti 2 match giocati a Parigi (a marzo 1994 e a settembre 2016) le partite sono sempre finite 1-1.

-L’Arsenal, dopo 13 confronti in terra francese senza sconfitte, è reduce da 2 sconfitte, nel 2019 contro il Rennes e nel 2023 opposto al Lens.

-Nella storia le uniche 2 squadre, al momento, ad aver raggiunto la finale di Champions League dopo aver perso la semifinale d’andata in casa sono state l’Ajax nel 1995-1996 (contro il Panathinaikos) e il Tottenham nel 2018-2019 proprio contro i Lancieri.

-Il Psg ha vinto 3 delle ultime 4 partite casalinghe di Champions, anche se quest’anno al Parco dei Principi la squadra di Luis Enrique ha ceduto il passo a Liverpool e Atletica Madrid.

-I Gunners hanno vinto le ultime 4 partite esterne in questa Champions. L’Arsenal non ha mai vinto 5 partite fuori casa in Europa nella sua storia.

-All’andata Ousmane Dembelé ha segnato il suo 8° gol in questa Champions League. Nella storia del Psg solo Zlatan Ibrahimovic ha fatto meglio, siglando 10 gol nel 2013-2014.

Guida TV Champions League: dove vedere PSG-Arsenal?

Il ritorno tra Paris Saint-Germain e Arsenal si giocherà mercoledì 7 maggio con calcio d’inizio alle ore 21:00 allo Stadio Parco dei Principi di Parigi. La sfida si potrà guardarla unicamente su Amazon Prime Video.

Migliori quote PSG-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. PSG favorito @2.10 su Betway anche per la vittoria nel ritorno, con l’Arsenal @3.40 su Sisal e il pareggio @3.70 su Goldbet.

Pronostici PSG-Arsenal, le nostre scelte

Per la sfida di ritorno ci aspettiamo qualche gol in più a Parigi, con i Gunners che si giocano il tutto per tutto, e devono vincere per ribaltare lo 0-1 dell’andata, rischiando di offrire il fianco alle ripartenza parigine e giochiamo entrambe a segno in quota massima @1.60. Anche per l’altra semifinale abbiamo consigliato il Gol/Gol, e le due giocate in doppia si giocano ad un interessante quota di @2.25.

Risultato esatto PSG-Arsenal

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-2.

