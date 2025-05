Abbiamo completato la finale di Champions League 24-25 che si giocherà il 31 maggio, con l’Inter che sfiderà il PSG che cerca la prima vittoria di Champions e il triplete. Vediamo tutto quello che c’è da sapere con programma, guida tv, precedenti, statistiche, probabili formazioni e tutte le quote in questa Anteprima Finale Champions.

Anteprima Finale Champions: Inter-PSG

Dopo lo spettacolare 4-3 dell’Inter che ha eliminato il Barcellona, si completa la finale col PSG che vince anche la semifinale di ritorno per 2-1 sull’Arsenal e saranno i parigini a sfidare i nerazzurri nell’ultimo atto, la finale della UEFA Champions League 2024-2025, vediamo tutto quello che serve sapere sul match del 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Da una parte i nerazzurri ci riprovano dopo il ko di due anni fa contro il Manchester City ad Istanbul. Dall’altra parte c’è il PSG che cerca ancora la sua prima Champions dopo il ko a Lisbona col Bayern Monaco nel 2020, con i parigini che hanno già vinto la coppa nazionale e la Ligue 1, e vanno per completare il triplete. Iniziamo dalle formazioni tipo che dovremmo vedere per la finale:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, M.Thuram. All. Simone Inzaghi

PSG (4-3-3): G.Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Vitinha, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, O.Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Guida TV Champions League e dove si giocherà la finale Inter-PSG

La finale di Champions League si giocherà sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera alle ore 21. È la seconda finale in questo impianto dopo quella del 2012 tra Chelsea e i padroni di casa del Bayern (vinta dai Blues ai rigori). A Monaco si sono giocate anche le finali Nottingham Forest-Malmö del 1979 (1-0), Olympique Marsiglia-Milan del 1993 (1-0) e Borussia Dortmund-Juventus del 1997 (3-1), ma tutte all’Olympiastadion.

La finale sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport e in livestreaming su NOW. Inoltre, essendosi qualificata alla finale una squadra italiana, la normativa prevede che la partita debba essere trasmessa anche in chiaro. Quindi, come già successo per la semifinale di ritorno Inter-Barcellona, la finale sarà molto probabilmente trasmessa in diretta anche su TV8 (salvo diversi accordi di Sky).

Precedenti Inter-PSG e vittorie in Champions

Non ci sono precedenti ufficiali tra Inter e PSG che si sfidano per la prima volta. Le due squadre hanno giocato comunque 5 amichevoli l’una contro l’altra: l’ultima vinta dall’Inter per 2-1 nell’estate del 2023 durante il Japan Tour. Al vantaggio di Vitinha avevano risposto Esposito e Sensi.

Questa sarà solamente la seconda finale in Champions League per il PSG dopo quella del 2020 contro il Bayern Monaco. Era la specialissima Final 8 di Lisbona post covid: vinse il Bayern Monaco 1-0 col gol dell’ex Coman. Ben diversa l’esperienza dell’Inter nelle finali di Champions: i nerazzurri sono alla loro 7a finale nella massima competizione europea. L’ultima nel 2023, persa 1-0 col Manchester City con gol di Rodri. Il conto dell’Inter, in questo momento, è di 3 vittorie e 3 sconfitte: l’ultimo successo quello del 2010 contro il Bayern Monaco per 2-0.

Quanto vale la vittoria della Champions?

Qualificandosi alla finale di Monaco di Baviera, PSG e Inter si sono garantiti 18,5 milioni a testa. La squadra che alzerà al cielo il trofeo all’Allianz Arena il prossimo 31 maggio, inoltre, intascherà ulteriori 6,5 milioni di euro come premio per la vittoria. Per quanto riguarda l’Inter, il ricavato di questa Champions tra bonus piazzamenti e risultati ha già raggiunto quota 132 milioni di euro secondo le stime di Calcio e Finanza. Ricordiamo che i nerazzurri, all’inizio di questa edizione di Champions, erano in 14esima posizione nella speciale classifica del fatturato.

Tutte le quote sulla finale Inter-PSG

Vediamo anche le quote iniziando dalle scommesse 1X2 sui 90 minuti dove il PSG è avanti @2.25 contro il @3.10 dell’Inter e il @3.30 per il pareggio. Per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie la quota dei parigini scende @1.66 contro l’Inter @2.20.

Atteso un match con entrambe le squadre a segno per un Gol SI @1.75 rispetto al Gol NO offerto @2.00 ma per le scommesse Over-Under 2.5 gol le cose cambiano con l’opzione da Under favorita @1.80 su Over @2.00.

Tra i marcatori i bomber più attesi sono due del Paris SG, ovvero Dembele @2.62 e Ramos @2.75 mentre l’Inter si affida a Lautaro Martinez offre @3.00 per una rete nei 90 minuti, davanti a Marcus Thuram @3.40, tra loro un altro giocatore del PSG, l’ex Napoli Kvaratskhelia @3.20

