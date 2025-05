Come ogni grande finale di evento sportivo abbiamo chiesto a tutta la nostra redazione chi vincerà la Champions League 2024-2025 ed è stato quasi un plebiscito per l’Inter anche se le quote dei bookmakers dicono PSG. Vediamo come la pensano i nostri tipsters con le Previsioni Finale Champions.

Previsioni Finale Champions: chi vincerà tra Inter e PSG?

Abbiamo chiesto a tutti i nostri tipsters ed analisti della redazione di Betitaliaweb e Betting Maniac chi vincerà la Champions League 2024-2025 tra Inter e PSG, anche a chi non si occupa principalmente di calcio, e ne è uscito un vero e proprio plebiscito pro Inter, ad iniziare da Presidente e Profeta che si occupano proprio di calcio, passando per Brian e Panda, fino a Guru che è anche un pò spinto dal tifo, essendo l’unico nerazzurro del gruppo. L’unica nota controcorrente arriva de Morfeo che invece crede nella vittoria dei parigini.

PRESIDENTE (Tipster Calcio): INTER

PROFETA (Tipster Calcio/Ciclismo/Snooker): INTER

BRIAN (Tipster Tennis): INTER

PANDA (Tipster Motori): INTER

GURU (Tipster Sport USA/Golf): INTER

MORFEO (Tipster Sport USA/Premier): PSG

GIULIA (Tipster Nuoto): INTER

Quote: i bookmakers la pensano diversamente

Se la nostra redazione è quasi tutta dalla parte dell’Inter, i bookmakers la pensano diversamente favorendo i parigini. Nelle scommesse 1X2 sui 90 minuti il PSG è avanti @2.25 contro il @3.10 dell’Inter e il @3.30 per il pareggio. Per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie la quota dei parigini scende @1.66 contro l’Inter @2.20.

Precedenti Inter-PSG e vittorie in Champions

Non ci sono precedenti ufficiali tra Inter e PSG che si sfidano per la prima volta. Le due squadre hanno giocato comunque 5 amichevoli l’una contro l’altra: l’ultima vinta dall’Inter per 2-1 nell’estate del 2023 durante il Japan Tour. Al vantaggio di Vitinha avevano risposto Esposito e Sensi.

Questa sarà solamente la seconda finale in Champions League per il PSG dopo quella del 2020 contro il Bayern Monaco. Era la specialissima Final 8 di Lisbona post covid: vinse il Bayern Monaco 1-0 col gol dell’ex Coman. Ben diversa l’esperienza dell’Inter nelle finali di Champions: i nerazzurri sono alla loro 7a finale nella massima competizione europea. L’ultima nel 2023, persa 1-0 col Manchester City con gol di Rodri. Il conto dell’Inter, in questo momento, è di 3 vittorie e 3 sconfitte: l’ultimo successo quello del 2010 contro il Bayern Monaco per 2-0.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.