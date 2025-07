Andiamo a vedere analisi, statistiche e quote per le prossime sfide preliminari di UEFA Champions League 2025-2026, in campo tra martedì e mercoledì. Tra le sfide più interessanti segnaliamo: Ludogorets-Riijeka, Panathinaikos-Rangers e Servette-Plzen. Qualificazioni Champions 29-30 luglio 2025.

Qualificazioni Champions 29-30 luglio 2025: le sfide più interessanti di martedì

Andiamo a vedere le sfide più interessanti dei ritorni dei quarti di finale dei preliminari di Champions League 2025-2026, le qualificazioni alla più importante competizione UEFA di calcio.

Iniziamo da martedì 29 luglio con Drita-FC Copenhagen. I danesi hanno vinto 2-0 all’andata in casa e dovranno cercare di portare a casa il passaggio del turno contro i kossovari che sono chiamati ad un impresa visto che sono quotati fino @8.50 volte la posta per la vittoria su Sisal, mentre un altro successo del Copenhagen si gioca al massimo @1.43 di quota. Le squadre sono in campo dalle ore dal Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina.

Alle ore 21:00 ci spostiamo allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado con Stella Rossa-Lincoln. Qualificazione ancora aperta visto che gli slavi non sono andati oltre ad un minimo 1-0 all’andata a Gibilterra, anche se le quote fanno capire che per il ritorno la Stella Rossa, supportata da proprio pubblico caldissimo, supererà il Lincoln. I padroni di casa hanno una micro quota @1.06 su Goldbet mentre la vittoria degli ospiti sarebbe una sorpresa che su alcuni operatori si gioca anche oltre 30 volte la posta.

Le sfide di Champions League di mercoledì 30 luglio

Passiamo al mercoledì dove sono concentrate il grosso delle partite e anche i “big match”, iniziando dalle ore 18:00 sul neutro di Baku (Tofiq Bahramov Stadium) con Qarabag-Shelbourne. All’andata 3-0 per gli azeri che hanno stracciato gli irlandesi chiamati all’impresa di ribaltare questo pesante risultato, e dovrà farlo in trasferta, anche se su campo neutro. La vittoria del Shelbourne viaggia fino @16 volte la posta rispetto al @1.16 del Qarabag ancora vincente su Lottomatica. Quasi scontato anche un match da almeno 3 gol totali con Over 2.5 proposto @1.40.

Passiamo alle 19:00, in Svezia dall’Eleda Stadion con Malmo-RSF. I padroni di casa potranno gestire il 4-1 dell’andata in Lettonia, e la squadra di Riga ha poche chance di vittoria, quotata fino @8.00 su Betway, con un altro successo del Malmo offerto @1.30. I padroni di casa cercano la 3° vittoria su altrettanti precedenti contro RSF.

Ore 19:30, Huvepharma Arena di Razgrad, Ludogorets-Riijeka, uno dei match più in equilibrio dopo lo 0-0 dell’andata in Croazia. Ora si gioca in Bulgaria, con i padroni di casa offerti @1.95 su Admiral mentre la vittoria degli ospiti si gioca fino @4.15. Anche per la sfida di ritorno potrebbero mancare le reti, attenzione a Under 2.5 @1.75.

Panathinaikos-Rangers è la sfida più blasonata, alle ore 20:00 dall’Olympic Stadium of Athens. Si riparte dal 2-0 scozzese per la squadra di Glasgow che questa volta si gioca @4.05 di quota per la vittoria mentre i greci sono offerti @1.73 su Snai, ma non basterà vincere con lo scarto minimo. Il Panathinaikos è chiamato a spingere, e qui potremmo vedere almeno 3 gol questa volta, con Over 2.5 @1.80 anche se in 5 precedenti solo 1 volta queste due squadre hanno messo insieme un match da Over (grande equilibrio dei risultati 1X2 con una vittoria a testa e tre pareggi a completare il quadro).

Alle 20:45 dalla Red Bull Arena di Salisburgo va in scena un altra sfida molto interessante, Salzburg-Brann, almeno sulla carta, perchè in realtà all’andata in Norvegia la squadra della Red Bull non ha avuto problemi nel 4-1 finale, e la sfida di ritorno in Austria sembra solo una formalità con le quote che offrono ol Salzsburg @1.40 per un altra vittoria, rispetto al Brann che va anche sopra @6 volte la posta su NetBet.

Chiudiamo alle ore 21:00 in Svizzera, più precisamente a Ginevra, allo Stade de Genève, con Servette-Plzen. Si riparte dal 1-0 esterno del Servette, un colpo importante per gli svizzeri che ora avranno il fattore campo, ma la sfida è ancora aperta e i cechi del Plzen non sono da sottovalutare. Prima del 1-0 dell’andata due pareggi nei tempi regolamentari, entrambi per 0-0, nella scorsa Conference League. Sempre Under tra queste due squadre, e anche questa volta non ci aspettiamo tante reti, quindi occhio a UNDER 2.5 @1.98 su Bet365. Le quote 1X2 vanno invece tutte per gli ospiti @1.85 col Servette offerto fino @3.75 (pareggio da non scartare, offerto intorno @3.70).

Quote Antepost UEFA Champions League 2025-2026

Andiamo a vedere le prime quote antepost per la vittoria finale della Champions League 2025-2026 che vede il PSG @6.00 campione in carica e favorito per un altro successo. Il Liverpool @7 segue, dopo una stagione in cui i Reds erano stati i migliori del girone unico della prima fase lo scorso anno, prima dell’eliminazione proprio per mano dei parigini. Cercano riscatto anche le spagnole Real Madrid e Barcellona, come sempre tra le favorite, entrambe @8.00 volte la posta.

Favorite anche le inglesi Arsenal @9 e Manchester City @10, con la squadra di Pep Guardiola chiamata al riscatto dopo una stagione difficile. Poco più indietro il Bayern Monaco @11 e poi il Chelsea @13, con i Blues di Maresca che di recente hanno battuto in finale il PSG vincendo il Mondiale per Club.

L’Inter è in terza fascia, e prima squadra italiana @26 volte la posta, assieme al Napoli ma anche al Newcastle e all’Atletico Madrid. Sono più indietro le altre italiane: la Juventus @41 e l’Atalanta @67 volte la posta.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.