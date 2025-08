Martedì e mercoledì si torna in campo per la UEFA Champions League 2025-2026 con i turni preliminari di qualificazione e non mancano le sfide interessanti come Malmo-Copenhagen, Rangers-Plzen, Salisburgo-Club Brugge, Feyenoord-Fenerbache e Nizza-Benfica. Qualificazioni Champions 5-6 agosto 2025.

Qualificazioni Champions 5-6 agosto 2025: le sfide più interessanti di martedì

Andiamo a vedere i match più interessanti dei turni preliminari e di qualificazione alla prossima UEFA Champions League 2025-2025 con le sfide da non perdere questo martedì.

Si gioca il terzo turno preliminare: il Malmo sfida il Copenaghen nella gara d’andata in Svezia, fischio d’inizio martedì alle 19.00. La formazione di Rydstrom ha eliminato il Riga al secondo turno, mentre il club danese ha superato il Drita. Le quote vedono un match in equilibrio, col successo dei padroni di casa @2.60, quello degli ospiti è @2.50. Il segno X è @3.30. Attesa una partita con poche reti: l’Over 2.5 è @1.86, l’Under 2.5 è @1.76. Il segno Gol però si attesta intorno @1.71, il No Gol è @1.98. Il risultato esatto più probabile al novantesimo è l’1-1 @6.25.

Bella sfida anche quella tra Glasgow Rangers-Viktoria Plzen. La gara d’andata è in programma martedì alle 20.45. Gli scozzesi hanno superato il Panathinaikos al secondo turno, mentre la formazione ceca ha eliminato gli svizzeri del Servette. Le quote vedono i padroni di casa favoriti: la vittoria dei Glasgow Rangers vale @2.16. Il successo degli avversari è quotato @3.10. Il segno X @ 3.55. Equilibrio per quanto riguarda il numero di reti totali con l’Over 2.5 @1.89 e l’Under 2.5 è @1.81. Il segno Gol vale @1.75, il No Gol è @1.96. Il risultato esatto più probabile al novantesimo è il 2-0 per gli scozzesi @10.50.

Le partite di UEFA Champions League del mercoledì

Anche mercoledì non mancano i match di rilievo in queste qualificazioni alla prossima Champions League. Si inizia alle ore 19:00 in Austria, dalla Red Bull Arena con RB Salzburg-Club Brugge. I padroni di casa nel fine settimana hanno iniziato il proprio campionato col 2-2 sul campo dei Ried e lo scorso turno la squadra della Red Bull ha avuto la meglio del Brann superato 4-1 in trasferta all’andata e controllato nel 1-1 del ritorno mentre il Club Brugge è già alla 2° di campionato e dopo la vittoria 2-1 in casa col Genk, ha perso nel fine settimana per 1-2 sul campo del KV Mechelen. Le squadre si sono affrontate in un doppio scontro nell’Europa League del 2019 con una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa. Quote in equilibrio anche oggi, con il Salisburgo @2.65 di poco sfavorito sul Club Brugge @2.45 e il Pareggio @3.60. Attesa una partita da Over 2.5 gol @1.70 rispetto all’Under offerto @2.10 mentre entrambe le squadre a segno si giocano @1.62 contro il @2.20 del Gol NO.

Da non perdere anche Feyenoord-Fenerbache. Questo fine settimana il Feyenoord inizierà anche il suo campionato di Erevidisie ma prima c’è questa sfida con i turchi del Fenerbache, squadre che si sono sfidate 5 volte in passato, ma l’ultimo scontro diretto è ormai datato 2018, e in questi 5 precedenti regna l’equilibrio con 2 vittorie a testa e 1 pareggio. La X questa volta si gioca fino @3.80 volte la posta, col Feyenoord favorito @2.10 e il Fenerbache @3.10. Nettamente favorita l’opzione Over 2.5 Gol @1.62 su Under @2.25 e il Gol SI @1.57 rispetto a Gol NO @2.30.

Big match Nizza-Benfica

Chiudiamo mercoledì sera alle ore 21:00 dall’Allianz Riviera con Nizza-Benfica, probabilmente la sfida più interessante di questo turno. La settimana scorsa il Benfica ha giocato la finale di Supercoppa portoghese, portando a casa il primo titolo dell’anno grazie al 1-0 contro i rivali di sempre dello Sporting. Il Nizza ha giocato qualche amichevole nelle ultime settimane, e la più recente è stata il 3-2 sullo Sheffield Utd. Le squadre si sono sfidate solo 2 volte in passato, e in amichevole, con doppia vittoria dei lusitani favoriti @2.25 di quota subito per la vittoria all’andata in trasferta mentre il successo del Nizza si gioca @3.00, col pareggio @3.50. Over 2.5 @1.75 di poco favorita sull’opzione da poche reti, con Under 2.5 offerto @2.05 e il Gol NO che sale ulteriormente @2.20 (Gol SI @1.62).

Il Nizza ha incassato quasi 60 milioni da questa sessione di mercato, spendendone ad oggi meno della metà. Per Franck Haise non sarà semplice migliorare il quarto posto della scorsa stagione, in una Ligue 1 che partirà sempre col PSG come squadra da battere.

Le Aquile portoghesi hanno perso un giocatore importante come Angel Di Maria. Non fa parte più della rosa a disposizione di Bruno Lage neanche Alvaro Carreras, che è ormai a tutti gli effetti un giocatore del Real Madrid. In compenso, i lusitani hanno strappato al Palmeiras il promettente Richard Rios, cercato anche dalla Roma.

Probabili Formazioni Nizza-Benfica

Nizza (5-3-2): Diouf; Clauss, Mendy, Bah, Dante, Bard; Bouanani, Boudaoui, Sanson; Jansson, Moffi. Allenatore: Haise.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes, Barreiro, Aktürkoğlu; Pavlidis. Allenatore: Lage.

Quote Antepost UEFA Champions League 2025-2026

Andiamo a vedere le prime quote antepost per la vittoria finale della Champions League 2025-2026 che vede il PSG @6.00 campione in carica e favorito per un altro successo. Il Liverpool @7 segue, dopo una stagione in cui i Reds erano stati i migliori del girone unico della prima fase lo scorso anno, prima dell’eliminazione proprio per mano dei parigini. Cercano riscatto anche le spagnole Real Madrid e Barcellona, come sempre tra le favorite, entrambe @8.00 volte la posta.

Favorite anche le inglesi Arsenal @9 e Manchester City @10, con la squadra di Pep Guardiola chiamata al riscatto dopo una stagione difficile. Poco più indietro il Bayern Monaco @11 e poi il Chelsea @13, con i Blues di Maresca che di recente hanno battuto in finale il PSG vincendo il Mondiale per Club.

L’Inter è in terza fascia, e prima squadra italiana @26 volte la posta, assieme al Napoli ma anche al Newcastle e all’Atletico Madrid. Sono più indietro le altre italiane: la Juventus @41 e l’Atalanta @67 volte la posta.

