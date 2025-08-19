Andiamo a vedere le finali di andata dei preliminari che portano al tabellone principale della UEFA Champions League 2025-2026 che si andrà a completare con i match dei prossimi giorni. Da non perdere in particolare il big match Fenerbache-Benfica. Qualificazioni Champions 19-20 agosto 2025.

Qualificazioni Champions 19-20 agosto 2025: le sfide di martedì

Le finali delle qualificazioni alla prossima UEFA Champions League 2025-2026 iniziano da martedì con tre match in contemporanea alle ore 21:00. Ci sono Ferencvaros-Qarabag e Stella Rossa-Pafos.

Il match più atteso è senza dubbio quello che andrà in scena in Scozia, all’Ibrox Stadium di Glasgow con Rangers-Club Brugge. I Rangers hanno superato il Plzen lo scorso turno, grazie al 3-0 dell’andata in casa, col 1-2 perdente del ritorno che non ha influito. Ora gli scozzesi cercheranno di far valere il fattore campo anche contro il Club Brugge che tra campionato e coppe ha vinto le ultime 4 partite, superando il Salisburgo ai peliminari di Champions, col successo per 1-0 all’andata in trasferta, e il 3-2 anche al ritorno in casa in Belgio. Per questa sfida gli ospiti sono favoriti in quota @2.20 contro il @2.90 del Rangers (da non escludere anche un pareggio @3.70).

Le partite di mercoledì per i preliminari di Champions

Altre quattro partite delle qualificazioni di Champions sono in programma mercoledì 20 agosto, e si tratta delle sfide più importanti. Per esempio in Svizzera si gioca Basilea-FC Copenhagen con i padroni di casa che arrivano dal 6-1 nella coppa nazionale contro il Biel, mentre il Copenhagen arriva dal 3-1 sul campo del Nordsjaelland nel campionato danese, e lo scorso turno aveva fatto fuori il Malmo in un doppio scontro scandinavo dove allo 0-0 dell’andata sul campo del Malmo ha fatto seguito il 5-0 del ritorno a Copenhagen. Il Basilea è favorito @2.30 per la vittoria contro il @3.20 del Copenhagen.

In campo anche Bodo/Glimt-Sturm Graz con i norvegesi che hanno vinto 7 delle ultime 8 partite (l’altro è un pareggio) nel campionato di casa mentre gli austriaci nel fine settimana della Bundesliga sono passati 3-1 sul campo del Reid, anche se tutte le quote per questa sfida sono per i padroni di casa offerti @1.60 per la vittoria rispetto allo Sturm Graz @4.80.

Il Celtic ospita il Kairat Almaty in occasione del match d’andata dello spareggio che vale l’accesso alla fase campionato della UEFA Champions League. I 55 volte campioni di Scozia contro i 4 volte campioni del Kazakistan. Il match si disputerà al Celtic Park di Glasgow. Il Celtic ha perso uno dei suoi migliori calciatori: Nicolas Kuhn, approdato all’ambizioso Como di Cesc Fabregas. I kazaki del Kairat Almaty sono arrivati a giocarsi lo spareggio con il Celtic dopo aver estromesso gli sloveni dell’Olimpija Ljubljana, i finlandesi del Kups e gli slovacchi dello Slovan Bratislava. Quota micro per gli scozzesi @1.14 per la vittoria contro il @17 del Kairat. Alta anche la quota del pari che arriva fino @8.25.

Big match Fenerbache-Benfica

Ci siamo tenuti per ultimo il big match più interessante, Fenerbache-Benfica, con l’andata in programma mercoledì 20 agosto alle ore 21:00. Il ritorno è in programma poi per la settimana successiva. Chi vince, si guadagna la possibilità di cimentarsi con le più forti del continente. Chi perde ha comunque il paracadute dell’Europa League.

Finora i gialloblù hanno fatto il loro dovere superando il primo turno. Dopo la sconfitta dell’andata sul campo del Feyenoord, c’è stata la rimonta in casa con un perentorio 5-2. La squadra turca allenata da José Mourinho per il secondo anno, si giocherà le sue chance dopo un mercato importante con gli arrivi di giocatori come Rios, Barrenechea, Ivanovic, Dedic. Allo stesso tempo, sono andati campioni come Di Maria e Carreras.

Il Benfica si è sbarazzato piuttosto agevolmente del Nizza nel terzo turno preliminare. Le Aquile hanno infatti sconfitto i francesi sia all’andata che al ritorno e sempre con il medesimo risultato di 2-0. Inoltre, la formazione guidata da Bruno Lage ha già aperto la stagione con un trofeo in bacheca aggiudicandosi la Supercoppa di Portogallo contro i rivali dello Sporting.

Probabili Formazioni

Fenerbahce (3-4-1-2): Egribayat; Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Nelson Semedo, Fred, Amrabat, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri. Allenatore: Mourinho.

Benfica (4-4-2): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis. Allenatore: Lage.

Quote in grande equilibrio col Fenerbache di poco favorito @2.55 in casa sul Benfica @2.60 e il pareggio @3.50. Attesa una sfida da almeno tre reti complessive con Over @1.66 rispetto a Under @2.20 e i bookmakers credono anche in un match con entrambe le squadre a segno, col Gol SI @1.53 rispetto al Gol NO proposto @2.38.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.