Con le sfide preliminari di martedì e mercoledì si completerà il quadro delle formazioni che prenderanno parte alla prossima UEFA Champions League 2025-2026. Vediamo le analisi di tutte le sfide, con quote, e approfondimenti sui big match, su tutti Benfica-Fenerbache. Qualificazioni Champions 26-27 agosto 2025.

Qualificazioni Champions 26-27 agosto 2025: le partite di martedì

Iniziamo il report delle sfide preliminari della UEFA Champions League 2025-2026 con le prime 3 partite del martedì, anche se gli scontri più interessanti sono quelli del 27 agosto. Ricordiamo che queste sono le sfide di ritorno decisive per gli ultimi posti nella principale competizione del calcio europeo.

Al Central Stadium di Almaty in Kazakistan si decideranno le sorti dei padroni di casa del Kairat Almaty e degli scozzesi del Celtic in ottica qualificazione in Champions League. Nel match d’andata del playoff disputato al Celtic Park di Glasgow, la squadra biancoverde di Brendan Rodgers non è riuscita a sfondare il muro kazako e non è andata oltre lo 0-0. Tutto è aperto ma nelle quote gli scozzesi sono nettamente favoriti 1.57, con il pareggio fissato a 4.15. Sale la quota dell’1 del Kairat a 5.25. L’Over 2,5 è in lavagna a 1.60, Under a 2.15. Entrambe le squadre a segno a 1.70, NoGoal a 2.05.

Stella Rossa chiamata alla rimonta nel match di ritorno del playoff di Champions League contro il Pafos. La squadra cipriota di Juan Carlos Carcedo una settimana fa ha sbancato il caldissimo Stadium Rajko Mitic, meglio noto anche come Marakàna, con le reti di Joao Correia e Pepe su rigore. Ad accorciare le distanze per i serbi ci ha pensato Bruno Duarte. All’Alphamega Stadium di Limassol il Pafos dovrà difendere la posizione di vantaggio, la Stella Rossa di Vladan Milojevic dovrà recuperare terreno in ottica qualificazione. Secondo i betting analyst di Lottomatica la squadra serba parte leggermente favorita con il 2 in lavagna a 2.05. Il pareggio si punta a 3.70, mentre un successo dei padroni di casa vale 3.25. Più di due gol nel match a 1.60, Under a 2.20. Segno Goal a 1.55, NoGoal a 2.30.

In campo anche il Bodo/Glimt che ha archiviato la pratica qualificazione in Champions League dopo il 5-0 rifilato allo Sturm Graz nel match d’andata del playoff. Match a senso unico all’Aspmyra Stadion in Norvegia dove i gialloneri padroni di casa hanno dilagato chiudendo il primo tempo già sul 3-0 (reti di Hogh, Bjortuft e Saltnes. Nella ripresa il poker firmato da Evjen e l’autorete di Boving hanno chiuso il match. Al Worthersee Stadion di Klagenfurt ai norvegesi di Kjetil Knutsen basterà amministrare il sostanzioso vantaggio maturato all’andata. I padroni di casa dello Sturm Graz partono leggermente avanti nelle quote con l’1 valutato a 2.37. Il segno X in lavagna a 3.60, mentre il 2 del Bodo è quotato a 2.70.

I preliminari di UEFA Champions League di mercoledì

Passiamo alle sfide del mercoledì aperte da Qarabag-Ferencvaros. Si riparte dal 3-1 dell’andata per la squadra azera che nel weekend ha perso in campionato, ma ha la grande occasione di gestire in casa il risultato dell’andata contro gli ungheresi che non hanno mai battuto il Qarabag in 4 precedenti (2 sconfitte e 2 pareggi). Le quote si Sisal danno il Qarabag favorito @2.20 per un altra vittoria, contro il @2.80 degli ospiti e il @3.60 per il pareggio. Squadre in campo alle ore 18:45 italiane.

Alle 21:00 gli altri tre match, e vediamo subito Club Brugge-Rangers. Anche qui si parte dal 3-1 dell’andata in trasferta per il Club Brugge che ora potrà gestire il match di ritorno al Jan Breydel Stadion contro gli scozzesi che dopo quella sconfitta non sono andati oltre l’1-1 anche in campionato sul campo del St.Mirren. La squadra di Glasgow si gioca tutto, e non aveva mai perso nei 3 precedenti contro i belgi (1 vittoria e 2 pareggi). Le quote di Golfbet danno il Brugge ancora nettamente favorito @1.55 contro il @5 dei Rangers e il @4.50 del pareggio.

Apertissima invece la sfida tra Copenhagen-Basilea, si riparte dal 1-1 dell’andata in scena una settimana fa in Svizzera. La sfida si gioca mercoledì 27 agosto, con calcio di inizio fissato alle ore 21:00. La UEFA Champions League è un’esclusiva Sky: il match si può seguire in diretta televisiva su Sky Sport canale 256 (in streaming su Sky GO e NOW).

Il Copenhagen è primo in classifica nel campionato danese, nonostante il recente pareggio contro l’Odense e la sconfitta di inizio agosto contro l’Aarhus. Da segnalare, però, le assenze di Achouri, Hojer e soprattutto dell’esperto Thomas Delaney. Il Basilea è invece alla seconda gara in questa edizione della UEFA Champions League. In totale, invece, si tratta della settima gara ufficiale per gli uomini di Mister Magnin, che in campionato devono fare i conti con un pesante -6 dalla vetta (al primo posto, un po’ a sorpresa, c’è il Thun). Guardando alla probabile formazione, il Basilea deve fare a meno dello squalificato Adjetey (centrale di difesa espulso nella gara d’andata) e degli infortunati Ruegg, Benie Traore e Van Breemen. Ecco le probabili formazioni complete.

Probabili Formazioni Copenhagen-Basilea

Copenhagen (4-2-3-1): Kotarski; Huescas, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Marcos Lopez; Lerager, Clem, Jordan Larsson, Elyounoussi, Robert; Cornelius. Allenatore: Neestrup.

Basilea (4-2-3-1): Hitz; Tsunemoto, Barisic, Vouilloz, Schmid; Metinho, Leroy; Soticek, Shaqiri, Otele; Ajeti. Allenatore: Magnin.

Le quote vedono il Copenhagen favorito @1.75 su Bet365, col pareggio @3.70 mentre la vittoria degli ospiti svizzeri sale fino @4.50. A differenza dell’andata si attendono però più reti, con Over 2.5 offerto @1.75 contro il @2.05 dell’Under.

Big match: Benfica-Fenerbache

Passiamo al match più atteso, Benfica-Fenerbache che arrivano dallo 0-0 all’andata in Turchia. Le speranze per i turchi di Mourinho sono ancora vive, anche se si gioca nel difficile campo di Lisbona, che tra l’altro il portoghese Mou conosce molto bene

Il Fenerabche si schiera col 3-4-1-2. Muldur, Skirniar e Oosterwolde agiranno a protezione di Egribayat. A centrocampo, da destra a sinistra, si candidano a partire dal primo minuto Semedo, Amrabat, Fred e Brown. Szymanski in posizione centrale alle spalle della coppia d’attacco formata da Duran e En-Nesyri.

I padroni di casa del Benfica intendono sfruttare la spinta dei propri tifosi per staccare il pass per la Champions. Il Benfica ha avuto poco tempo per prepararsi al meglio al doppio confronto, dal momento che ha preso parte alla prima edizione del Mondiale per Club negli Stati Uniti e oggi Bruno Lage sceglie il 4-3-3 con cui schierare le Aquile: tra i pali ci sarà Trubin, quindi batteria difensiva che sarà composta da Dahl, Antonio Silva, lo scorso gennaio a lungo corteggiato dalla Juventus, Otamendi e Dedic. In mezzo al campo spazio a Barreiro, Barrenechea, ex bianconero con un passato anche nel Frosinone, e Rios. Aursnes e Gouveia larghi nel tridente, con il greco Pavlidis come terminale offensivo. Ecco le probabili formazioni complete:

Benfica (4-3-3): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Dedic; Barreiro, Barrenechea, Rios; Aursnes, Pavlidis, Gouveia. Allenatore: Lage.

Fenerbahce (3-4-1-2): Egribayat; Muldur, Skirniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri. Allenatore: Mourinho.

L’incontro tra Benfica e Fenerbahce, valevole per il ritorno dello spareggio di UEFA Champions League, si disputerà mercoledì 27 agosto, con kick-off previsto alle 21:00. La partita non rientra tra quelle che hanno copertura televisiva in Italia purtroppo.

A livello quote i book come Snai favoriscono il Benfica @1.57 per la vittoria, contro il successo del Fenerbache offerto @5.25 ma non è da escludere un altro pareggio @4. All’andata nemmeno una rete, ma per la sfida di ritorno si favorisce anche qui Over 2.5 @1.73 rispetto a Under 2.5 @2. Attese entrambe le squadre a segno, col Gol SI @1.73 rispetto al Gol NO che sale @1.97.

