Pronostici Champions League: il sorteggio che definisce il calendario 2025-2026. Tutte le partite e le insidie per le italiane

Qualificazioni Champions 19-20 agosto 2025
Pronostici Champions League
1 Settembre 2025

Ci siamo, la stagione di UEFA Champions League 2025-2026 si accende col sorteggio che ci da la composizione del girone unico e il calendario delle sfide. Andiamo a vedere i match e le insidie che attendono le italiane Napoli, Inter, Juventus ed Atalanta. Sorteggio Champions 25-26.

Sorteggio Champions 25-26: il calendario del girone unico

Dall’urna di Monte Carlo sono uscite le 8 avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus nella fase campionato, col sorteggio del girone unico della UEFA Champions League 2025-2026.

I campioni d’Italia del Napoli se la vedranno, tra le altre, con Chelsea e Manchester City; per i nerazzurri sorteggio complicato con sfide di primo piano contro Liverpool, Arsenal, Dortmund e Atletico Madrid; per la Juve l’ostacolo principale è il Real Madrid, ma attenzione anche a Borussia e Benfica e alle insidiose trasferte contro Villarreal e Monaco; l’Atalanta affronterà il Chelsea e i campioni in carica del Psg. 

Prime partite il 16 settembre, ma per il calendario completo bisognerà aspettare sabato. Finale il 30 maggio a Budapest. Il calendario ufficiale con date e orari di tutte le partite sarà comunicato sabato 30 agosto. La finale di Champions League 2026 è in programma per sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Le sfide delle italiane alla UEFA Champions League 2025-2026

  • INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)

 

  • ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)

 

  • JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)

 

  • NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori

Le altre partite di Champions

  • Bayern Monaco: Chesea (C), Psg (T), Bruges (C), Arsenal (T), Sporting (C), Psv (T), Union SG (C), Pafos (T).
  • Chelsea: Barcellona (C), Bayern Monaco (T), Benfica (C), Atalanta (T), Ajax (C), Napoli (T), Pafos (C), Qarabag (T).
  • Real Madrid: Manchester City (C), Liverpool (T), Juventus (C), Benfica (T), Marsiglia (C), Olympiacos (T), Monaco (C), Kairat Almaty (T).
  • Borussia Dortmund: Inter (C), Manchester City (T), Real Madrid (C), Juventus (T), Bodo Glimt (C), Tottenham (T), Athletic Bilbao (C), Copenaghen (T).
  • Liverpool: Real Madrid (C), Inter (T), Atletico Madrid (C), Eintracht (T), Psv (C), Marsiglia (T), Qarabag (C), Galatasaray (T).
  • Barcellona: Psg (C), Chelsea (T), Eintracht (C), Bruges (T), Olympiacos (C), Slavia Praga (T), Copenaghen (C), Newcastle (T).
  • Psg: Bayern Monaco (C), Barcellona (T), Atalanta (C), Bayer Leverkusen (T), Tottenham (C), Sporting Lisbona (T), Newcastle (C), Athletic Bilbao (T).
  • Manchester City: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (T), Bayer Leverkusen (C), Villarreal (T), Napoli (C), Bodo Glimt (T), Galatasaray (C), Monaco (T).
  • Bayer Leverkusen: Psg, Manchester City, Villarreal, Benfica, Psv, Olympiacos, Newcastle, Copenaghen.
  • Arsenal: Bayern Monaco, Inter, Atletico Madrid, Bruges, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty, Athletic Bilbao.
  • Benfica: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle.
  • Bruges: Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting Lisbona, Monaco, Kairat Almaty.
  • Eintracht: Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galtasaray, Qarabag.
  • Atletico Madrid: Inter, Liverpool, Eintracht, Arsenal, Bodo Glimt, Psv, Union SG, Galatasaray.
  • Villarreal: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenaghen, Pafos.
  • Marsiglia: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting Lisbona, Newcastle.
  • Tottenham: Borussia Dortmund, Psg, Villarreal, Eintracht, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco.
  • Bodo Glimt: Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray.
  • Sporting Lisbona: Psg, Bayern Monaco, Bruges, Juventus, Marsiglia, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao.
  • Psv: Bayern Monaco, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle.
  • Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsiglia, Galatasaray, Qarabag.
  • Slavia Praga: Barcellona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos.
  • Olympiacos: Real Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Arsenal, Psv, Ajax, Pafos, Kairat Almaty.
  • Copenaghen: Borussia Dortmund, Barcellona, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Qarabag.
  • Monaco: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Bruges, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray, Pafos.
  • Galatasaray: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht, Bodo Glimt, Ajax, Union SG, Monaco.
  • Union SG: Inter, Bayern Monaco, Atalanta, Atletico Madrid, Marsiglia, Psv, Newcastle, Galatasaray,
  • Qarabag: Chelsea, Liverpool, Eintracht, Benfica, Ajax, Napoli, Copenaghe, Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao: Psg, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Newcastle.
  • Newcastle: Barcellona, Psg, Benfica, Bayer Leverkusen, Psv, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG.
  • Pafos: Bayern Monaco, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty.
  • Kairat Almaty: Real Madrid, Inter, Bruges, Arsenal, Olympiacos, Sporting Lisbona, Pafos, Copenaghen.

Quote Antepost aggiornate: le favorite per la coppa dalle grandi orecchie

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Champions League 2025-2026, in virtù del calendario del girone unico, che in realtà non cambia così tanto le cose, col Liverpool sempre favorito, ma agganciato dal Barcellona, e vicinissimo c’è anche il bis del PSG, senza dimenticare Arsenal e Real Madrid. 

Possono dire la loro anche Manchester City, Bayern Monaco e Chelsea, anche se sono in doppia cifra di quota, in seconda fascia, come l’Inter e il Napoli, entrambe @26 (assieme al Tottenham). Che sono le prime italiane. Più indietro la Juventus @41 e l’Atalanta @51. La squadra con meno chance di vittoria è il Kairat Almaty @1501 colte la posta.

Screenshot 2025-09-01 alle 13.38.49.png

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

