Ci siamo, la stagione di UEFA Champions League 2025-2026 si accende col sorteggio che ci da la composizione del girone unico e il calendario delle sfide. Andiamo a vedere i match e le insidie che attendono le italiane Napoli, Inter, Juventus ed Atalanta. Sorteggio Champions 25-26.

Sorteggio Champions 25-26: il calendario del girone unico

Dall’urna di Monte Carlo sono uscite le 8 avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus nella fase campionato, col sorteggio del girone unico della UEFA Champions League 2025-2026.

I campioni d’Italia del Napoli se la vedranno, tra le altre, con Chelsea e Manchester City; per i nerazzurri sorteggio complicato con sfide di primo piano contro Liverpool, Arsenal, Dortmund e Atletico Madrid; per la Juve l’ostacolo principale è il Real Madrid, ma attenzione anche a Borussia e Benfica e alle insidiose trasferte contro Villarreal e Monaco; l’Atalanta affronterà il Chelsea e i campioni in carica del Psg.

Prime partite il 16 settembre, ma per il calendario completo bisognerà aspettare sabato. Finale il 30 maggio a Budapest. Il calendario ufficiale con date e orari di tutte le partite sarà comunicato sabato 30 agosto. La finale di Champions League 2026 è in programma per sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Le sfide delle italiane alla UEFA Champions League 2025-2026

INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)

ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)

JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)

NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori

Le altre partite di Champions

Bayern Monaco: Chesea (C), Psg (T), Bruges (C), Arsenal (T), Sporting (C), Psv (T), Union SG (C), Pafos (T).

Chesea (C), Psg (T), Bruges (C), Arsenal (T), Sporting (C), Psv (T), Union SG (C), Pafos (T). Chelsea : Barcellona (C), Bayern Monaco (T), Benfica (C), Atalanta (T), Ajax (C), Napoli (T), Pafos (C), Qarabag (T).

: Barcellona (C), Bayern Monaco (T), Benfica (C), Atalanta (T), Ajax (C), Napoli (T), Pafos (C), Qarabag (T). Real Madrid : Manchester City (C), Liverpool (T), Juventus (C), Benfica (T), Marsiglia (C), Olympiacos (T), Monaco (C), Kairat Almaty (T).

: Manchester City (C), Liverpool (T), Juventus (C), Benfica (T), Marsiglia (C), Olympiacos (T), Monaco (C), Kairat Almaty (T). Borussia Dortmund : Inter (C), Manchester City (T), Real Madrid (C), Juventus (T), Bodo Glimt (C), Tottenham (T), Athletic Bilbao (C), Copenaghen (T).

: Inter (C), Manchester City (T), Real Madrid (C), Juventus (T), Bodo Glimt (C), Tottenham (T), Athletic Bilbao (C), Copenaghen (T). Liverpool : Real Madrid (C), Inter (T), Atletico Madrid (C), Eintracht (T), Psv (C), Marsiglia (T), Qarabag (C), Galatasaray (T).

: Real Madrid (C), Inter (T), Atletico Madrid (C), Eintracht (T), Psv (C), Marsiglia (T), Qarabag (C), Galatasaray (T). Barcellona : Psg (C), Chelsea (T), Eintracht (C), Bruges (T), Olympiacos (C), Slavia Praga (T), Copenaghen (C), Newcastle (T).

: Psg (C), Chelsea (T), Eintracht (C), Bruges (T), Olympiacos (C), Slavia Praga (T), Copenaghen (C), Newcastle (T). Psg : Bayern Monaco (C), Barcellona (T), Atalanta (C), Bayer Leverkusen (T), Tottenham (C), Sporting Lisbona (T), Newcastle (C), Athletic Bilbao (T).

: Bayern Monaco (C), Barcellona (T), Atalanta (C), Bayer Leverkusen (T), Tottenham (C), Sporting Lisbona (T), Newcastle (C), Athletic Bilbao (T). Manchester City : Borussia Dortmund (C), Real Madrid (T), Bayer Leverkusen (C), Villarreal (T), Napoli (C), Bodo Glimt (T), Galatasaray (C), Monaco (T).

: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (T), Bayer Leverkusen (C), Villarreal (T), Napoli (C), Bodo Glimt (T), Galatasaray (C), Monaco (T). Bayer Leverkusen : Psg, Manchester City, Villarreal, Benfica, Psv, Olympiacos, Newcastle, Copenaghen.

: Psg, Manchester City, Villarreal, Benfica, Psv, Olympiacos, Newcastle, Copenaghen. Arsenal : Bayern Monaco, Inter, Atletico Madrid, Bruges, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty, Athletic Bilbao.

: Bayern Monaco, Inter, Atletico Madrid, Bruges, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty, Athletic Bilbao. Benfica : Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle.

: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle. Bruges : Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting Lisbona, Monaco, Kairat Almaty.

: Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting Lisbona, Monaco, Kairat Almaty. Eintracht : Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galtasaray, Qarabag.

: Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galtasaray, Qarabag. Atletico Madrid : Inter, Liverpool, Eintracht, Arsenal, Bodo Glimt, Psv, Union SG, Galatasaray.

: Inter, Liverpool, Eintracht, Arsenal, Bodo Glimt, Psv, Union SG, Galatasaray. Villarreal : Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenaghen, Pafos.

: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenaghen, Pafos. Marsiglia : Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting Lisbona, Newcastle.

: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting Lisbona, Newcastle. Tottenham: Borussia Dortmund, Psg, Villarreal, Eintracht, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco.

Borussia Dortmund, Psg, Villarreal, Eintracht, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco. Bodo Glimt: Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray.

Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray. Sporting Lisbon a: Psg, Bayern Monaco, Bruges, Juventus, Marsiglia, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao.

a: Psg, Bayern Monaco, Bruges, Juventus, Marsiglia, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao. Psv : Bayern Monaco, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle.

: Bayern Monaco, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle. Ajax : Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsiglia, Galatasaray, Qarabag.

: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsiglia, Galatasaray, Qarabag. Slavia Praga: Barcellona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos.

Barcellona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos. Olympiacos : Real Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Arsenal, Psv, Ajax, Pafos, Kairat Almaty.

: Real Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Arsenal, Psv, Ajax, Pafos, Kairat Almaty. Copenaghen : Borussia Dortmund, Barcellona, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Qarabag.

: Borussia Dortmund, Barcellona, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Qarabag. Monaco : Manchester City, Real Madrid, Juventus, Bruges, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray, Pafos.

: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Bruges, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray, Pafos. Galatasaray : Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht, Bodo Glimt, Ajax, Union SG, Monaco.

: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht, Bodo Glimt, Ajax, Union SG, Monaco. Union SG: Inter, Bayern Monaco, Atalanta, Atletico Madrid, Marsiglia, Psv, Newcastle, Galatasaray,

Inter, Bayern Monaco, Atalanta, Atletico Madrid, Marsiglia, Psv, Newcastle, Galatasaray, Qarabag : Chelsea, Liverpool, Eintracht, Benfica, Ajax, Napoli, Copenaghe, Athletic Bilbao.

: Chelsea, Liverpool, Eintracht, Benfica, Ajax, Napoli, Copenaghe, Athletic Bilbao. Athletic Bilbao : Psg, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Newcastle.

: Psg, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Newcastle. Newcastle : Barcellona, Psg, Benfica, Bayer Leverkusen, Psv, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG.

: Barcellona, Psg, Benfica, Bayer Leverkusen, Psv, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG. Pafos : Bayern Monaco, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty.

: Bayern Monaco, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty. Kairat Almaty: Real Madrid, Inter, Bruges, Arsenal, Olympiacos, Sporting Lisbona, Pafos, Copenaghen.

Quote Antepost aggiornate: le favorite per la coppa dalle grandi orecchie

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Champions League 2025-2026, in virtù del calendario del girone unico, che in realtà non cambia così tanto le cose, col Liverpool sempre favorito, ma agganciato dal Barcellona, e vicinissimo c’è anche il bis del PSG, senza dimenticare Arsenal e Real Madrid.

Possono dire la loro anche Manchester City, Bayern Monaco e Chelsea, anche se sono in doppia cifra di quota, in seconda fascia, come l’Inter e il Napoli, entrambe @26 (assieme al Tottenham). Che sono le prime italiane. Più indietro la Juventus @41 e l’Atalanta @51. La squadra con meno chance di vittoria è il Kairat Almaty @1501 colte la posta.

