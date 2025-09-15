Mercoledì tocca all’Inter cercare di riscattare la sconfitta in campionato contro la Juve, in una 1° giornata di UEFA Champions League 25-26 che è già importante per Chivu e i nerazzurri attesi nella trasferta in Olanda. Pronostico Ajax-Inter 17 settembre 2025.

Pronostico Ajax-Inter 17 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Ajax-Inter, match della 1° giornata di Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Le cose non sono iniziate benissimo in campionato per l’Inter di Chivu che si è dovuta arrendere 3-4 nel derby d’Italia contro la Juve, ma si presenta a questa Champions come la finalista della scorsa edizione, battuta solo dal PSG, e in un girone iniziale quasi perfetto. Ad Amsterdam i Lancieri dell’Ajax allenati da John Heitinga proveranno a invertire il loro trend negativo contro squadre italiane affidandosi al talento di Kenneth Taylor.

L’Ajax non ha mai battuto l’Inter in UEFA Champions League: 4 precedenti, con 3 vittorie nerazzurre e 1 pareggio. Dopo aver vinto le prime tre sfide di UEFA Champions League contro club italiani, peraltro senza subire nemmeno un gol, l’Ajax ha vinto soltanto tre degli ultimi 25 incroci (9 pareggi, 13 ko); tenendo peraltro la porta inviolata in appena 3 occasioni.

L’Inter è rimasta imbattuta in tutti e 12 gli incroci con società dei Paesi Bassi in Champions (9 vittorie, 3 pari). Tra la stagione 2022-23 e quella 2024-25. L’Inter aveva l’undici titolare con l’età media più avanzata (31 anni e 34 giorni) nella scorsa edizione della Champions, con 9 delle sue 15 formazioni iniziali aventi un’età media di almeno 30 anni.

Lautaro Martinez ha convertito in gol il 39% dei suoi tiri (9 reti su 23 tentativi) nella scorsa edizione del torneo: si tratta della più alta percentuale di realizzazione tra tutti i giocatori che hanno tentato almeno 15 tiri. Kenneth Taylor è stato sia il miglior marcatore (15) che il miglior assist-man (8) dell’Ajax nella stagione 2024-25 (tra tutte le competizioni). Inoltre, da quando Taylor ha debuttato nelle maggiori competizioni europee (2022-23), è anche il miglior marcatore dei Lancieri in Europa (con 8 gol).

Probabili Formazioni Ajax-Inter

AJAX (4-2-3-1): Jaros; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Fitz-Jim, Taylor; Moro, Berghuis, Gloukh; Weghorst. All. Heitinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Bisseck; Dimarco, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Guida TV Champions League: dove vedere Ajax-Inter?

La partita Ajax-Inter, valida per la 1ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League, si disputerà mercoledì 17 settembre 2025, dalle ore 21:00, alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. Il match sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

Migliori quote su Ajax-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Inter in trasferta ma favorita @1.87 su Admiralbet mentre la vittoria dei Lanceri viaggia fino @4 volte la posta su Sisal, col pareggio @3.80 su Goldbet.

I nostri pronostici su Ajax-Inter

L’Inter ha collezionato 20 clean sheet in UEFA Champions League, 5 in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Dopo aver preso 4 gol dalla Juve la priorità in questa sfida sarà blindare la difesa per prima cosa ed entrambe le squadre non a segno hanno una quota di assoluto valore. GiochiamO GOL NO @2.25 Snai.

Risultato Esatto Ajax-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-0, 2-3.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.