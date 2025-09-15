Un inizio di UEFA Champions League 25-26 davvero importante per la Dea, con i bergamaschi che saranno ospiti al Parco dei Principi di Parigi dei campioni in carica, il Paris-SG. Pronostico PSG-Atalanta 17 settembre 2025.

Pronostico PSG-Atalanta 17 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di PSG-Atalanta, match della 1° giornata di Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Atalanta di Ivan Juric è pronta al suo debutto europeo sul campo dei campioni in carica, il PSG di Luis Enrique che lo scorso anno ha vinto praticamente tutto e punta sul back to back, anche se non ci sarà più Gigio Donnarumma tra i pali, passato al City, avversaria al debutto del Napoli invece. Il club parigino può contare comunque sul talento di tantissimi grandi giocatori che hanno dimostrato il loro valore nella straordinaria scorsa stagione, anche se a dire il vero il girone unico non era andato benissimo nella prima fase.

Soltanto 1 degli ultimi 11 confronti tra il PSG e club italiani nelle maggiori competizioni europee è stato vinto da società italiane: ci è riuscito il Milan, vincendo 2-1 nel novembre 2023 in Champions.

Soltanto uno degli ultimi 30 detentori della Champions League ha perso all’esordio nella stagione successiva (19 vittorie, 10 pareggi): si tratta del Liverpool, che perse 0-2 col Napoli nel match d’apertura della stagione 2019-20. L’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha vinto il 64,5% delle partite da allenatore in UEFA Champions League (40/62): si tratta della più alta percentuale di successi tra tutti i mister con almeno 50 panchine nel torneo.

Solo il Barcellona (+15) ha avuto una differenza reti migliore di quella dell’Atalanta (+14 – 20 gol segnati, 6 subiti) nella fase a girone unico della Champions League 2024-25. L’attuale allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric, non ha mai disputato una partita di UEFA Champions League.

Nella prima fase della scorsa Champions, Lucas Chevalier si è piazzato quarto tra i portieri per gol evitati, secondo gli xG di tiri in porta ricevuti (+3,77 – 10 gol concessi a fronte di 13,77 xG in porta). Charles De Ketelaere ha partecipato direttamente a 9 marcature (4 gol, 5 assist) nelle 10 presenze accumulate con l’Atalanta durante la UEFA Champions League 2024-25. Davide Zappacosta è stato il migliore sia per cross vincenti (19) che per occasioni da gol create da cross (9) nella scorsa edizione della Champions League.

Probabili Formazioni PSG-Atalanta

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Barcola. All. Enrique.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.

Guida TV Champions League: dove vedere PSG-Atalanta?

La partita PSG-Atalanta, valida per la 1ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League si disputerà mercoledì 17 settembre 2025, dalle ore 21:00, al Parco dei Principi di Parigi. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming su NOW.

Migliori quote su PSG-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. L’impresa a Parigi dell’Atalanta paga fino @6.85 su Goldbet mentre la vittoria del PSG è offerta appena @1.45 su Sisal, col pareggio @4.75 su Marathonbet.

I nostri pronostici su PSG-Atalanta

Segnare al Parco dei Principi non sarà facile, ma un gollettino la Dea potrebbe anche farlo (anche se non è più l’Atalanta di Gasperini), così come ci attendiamo almeno una rete da parte dei parigini, quindi entrambe le squadre a segno, del resto come è stato nell’unico precedente. Questo sarà infatti soltanto il 2° confronto tra PSG e Atalanta in competizioni europee; nel primo maturò una vittoria (2-1) per il club francese, durante il quarto di finale in gara secca della UEFA Champions League 2019-20. Giochiamo GOL SI @1.80 Lottomatica.

Risultato Esatto PSG-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 4-2, 1-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.