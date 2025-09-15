Il Napoli inizia la prima fase della UEFA Champions League 25-26 con un big match da fare tremare le gambe all’Etihad Stadium contro il City, anche se la squadra di Guardiola non ha proprio brillato lo scorso anno mentre i partenopei di Conte si presentano da campioni d’Italia in carica, con la possibilità di dare fastidio a tutti, e questa sarà una partita speciale per il grande ex Kevin De Bruyne. Pronostico Manchester City-Napoli 18 settembre 2025.

Pronostico Manchester City-Napoli 18 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester City-Napoli, match della 1° giornata di Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno il Napoli di Antonio Conte è pronto per ritornare sul palcoscenico europeo in un esordio che è un big match da non perdere a Manchester, sul campo del City di Pep Guardiola, e abbiamo già detto che sarà una partita speciale per tutti, ma in particolare per il grande ex dei Citizens, Kevin De Bruyne, inoltre gli inglesi potrebbero schierare tra i pali Gigio Donnarumma, che ha lasciato il PSG sul finale del mercato estivo, dopo aver vinto la coppa dalle grandi orecchie col PSG. Insomma, gli spunti per non perdersi questo big match di giovedì sono tanti, ora vediamo anche qualche statistica utile alle scommesse.

Tutti i 4 precedenti tra City e Napoli in UEFA Champions League sono stati giocati nella fase a gironi. I Citizens sono rimasti senza vittoria nella stagione 2011-12 (1 pari, 1 ko) per poi vincere entrambi i confronti nell’edizione 2017-18. Pep Guardiola e Antonio Conte si sono affrontati 7 volte tra tutte le competizioni, con l’allenatore spagnolo che ha perso più volte (4) di quante non abbia vinto (3).

Il Manchester City ha perso 5 delle ultime 7 partite giocate nella scorsa stagione di Champions League (1 vittoria, 1 pari); tante quante ne aveva perse nelle precedenti 61 gare giocate complessivamente nel torneo (43 vittorie, 13 pareggi, 5 ko). Quella 2025-26 sarà la 17ª edizione della UEFA Champions League da allenatore per Pep Guardiola.

Il Napoli non ha mai vinto in trasferta contro un club inglese nelle maggiori competizioni europee (12 gare giocate, 0 vittorie, 3 pareggi, 9 sconfitte). Il Napoli è il quinto diverso club che Antonio Conte ha allenato in una partita di Champions League (dopo Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham).

Kevin De Bruyne potrebbe affrontare il City per la prima volta dopo aver lasciato il club di Manchester nell’ultima sessione di calciomercato. Da Citizen, De Bruyne ha realizzato 25 assist in UEFA Champions League: 10 in più di qualsiasi altro giocatore nella storia del City. Erling Haaland è a una sola rete dai 50 gol in Champions League (48 presenze finora). L’attaccante norvegese potrebbe diventare il più veloce di sempre a realizzare 50 marcature nel torneo, battendo il primato di Ruud van Nistelrooij (50 gol dopo 62 gare di Champions giocate).

Probabili Formazioni Manchester City-Napoli

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Ait Nouri, Stones, Khusanov, Nunes; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Marmoush, Doku, Haaland. All. Guardiola.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobokta; McTominay, De Bruyne, Anguissa, Politano; Hojlund. All. Conte.

Guida TV Champions League: dove vedere Manchester City-Napoli?

La partita Manchester City-Napoli, valida per la 1ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League si disputerà giovedì 18 settembre 2025, dalle ore 21:00, all’Etihad Stadium di Manchester. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport e anche in streaming su NOW.

Migliori quote su Manchester City-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il City in casa è ovviamente favorito @1.70 su Marathonbet, col Napoli che sale fino @5 volte la posta su Sisal, e il pareggio si gioca @4.00 su Starvegas.

I nostri pronostici su Manchester City-Napoli

A nostro avviso il Napoli potrà dare fastidio al Manchester City, anche se si gioca in Inghilterra e la tradizione dei partenopei in terra d’Albione è pessima come abbiamo visto. Abbiamo però anche visto che Conte è uno dei pochi allenatori a vantare uno score a proprio favore nei precedenti contro Guardiola. Azzardiamo NAPOLI +1 (Asian Handicap) @1.70 su Bet365. In caso di pareggio o vittoria del Napoli andremo in cassa, mentre in caso di sconfitta con un solo gol di scarto avremo il rimborso della giocata (che pagheremo se il Napoli perderà con 2+ gol di scarto finale). Potrebbe essere anche una partita da OVER 2.5 GOL @1.73, qui vi diamo un doppio consiglio, con entrambe che arrivano da partite da Over in campionato e gli ultimi 3 precedenti hanno sempre visto 3+ gol tra queste due formazioni.

Risultato Esatto Manchester City-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 0-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.