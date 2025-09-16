Pronostico Real Madrid-Marsiglia: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 1° giornata UEFA Champions League

Pronostico Real Madrid-Marsiglia 16 settembre 2025
Pronostici Champions League
di
16 Settembre 2025

Il Real Madrid inizia la prima fase a girone unico di UEFA Champions League 2025-2026 in casa, con ospiti i francesi dell’Olympique Marsiglia allenati da De Zerbi che aprono sfavoriti secondo le quote. Pronostico Real Madrid-Marsiglia 16 settembre 2025.

Pronostico Real Madrid-Marsiglia 16 settembre 2025: stato di forma

Andiamo a vedere l’analisi di Real Madrid-Marsiglia, match della 1° giornata di Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Real Madrid è partito bene in questa stagione 2025/26 con Xabi Alonso in panchina: tutte vittorie in Liga all’inizio, ottimo rendimento comunque anche in trasferta.

Il Marsiglia, invece, ha alternato prestazioni buone e meno convincenti. In Ligue 1 a, ma spesso fatica a imporre il proprio gioco contro squadre che pressano alto e lasciano poco spazio e fuori casa.

Nei precedenti diretti, il Real Madrid ha sempre vinto contro il Marsiglia nelle loro sfide in Champions League.

Probabili Formazioni Real Madrid-Marsiglia

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Guler, Vinícius Jr; Mbappé. 

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Pavard, Garcia; Gomes, Höjbjerg; Greenwood, Nadir, Traoré; Aubameyang.

Guida TV Champions League: dove vedere Real Madrid-Marsiglia

La partita si gioca martedì 16 settembre 2025, ore 21:00 dallo Stadio Santiago Bernabéu, Madrid, e sarà trasmessa in Italia su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Streaming disponibile via Sky Go / NOW / Sky Stream per gli abbonati.

Migliori quote Real Madrid-Marsiglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Real nettamente favorito @1.35 su Admiralbet mentre la vittoria del Marsiglia arriva fino @8 volte la posta su Sisal, col pareggio @5.60 su Goldbet.

Real Madrid-Marsiglia
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.355.508.00
1.335.508.00
1.355.407.20
1.355.507.50
1.355.607.50

I nostri pronostici su Real Madrid-Marsiglia

La quota per meno di 4 gol ci sembra esagerata per questa prima giornata. Il Real nelle prime 4 di campionato non l’ha mai superata, il Marsiglia arriva da un 4-0 col Lorient in campionato, ma come detto in trasferta cala molto (prima aveva perso 0-1 a Lione) con un atteggiamento meno spavaldo, e la trasferta a Madrid è da far tremare i polsi all’esordio, andiamo con UNDER 3.5 GOL @1.73 Bet365.

Risultato esatto e marcatori Real Madrid-Marsiglia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1. Per il marcatore puntiamo su MBAPPE.

,
Tutti i Pronostici e le Quote

