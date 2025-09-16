Il big match della prima giornata di UEFA Champions League 2025-2026 a nostro avviso è quello che andrà in campo mercoledì 17 la sera all’Allianz Arena in Baviera con il Bayern Monaco che ospiteranno gli inglesi del Chelsea, i Blues guidati da Enzo Maresca. Pronostico Bayern Monaco-Chelsea 17 settembre 2025.

Pronostico Bayern Monaco-Chelsea 17 settembre 2025: stato di forma

Andiamo a vedere l’analisi di Bayern Monaco-Chelsea, match della 1° giornata di Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Bayern Monaco è partito subito forte in queste prime uscite stagionali. I ragazzi di Kompany hanno già fatto capire chi sarà la squadra da battere in Bundesliga, avendo vinto tutti gli incontri fin qui, e sperano di partire bene anche in UEFA Champions League. L’arrivo di un giocatore talentuoso come Luis Diaz ha ulteriormente alzato il livello di una squadra già fortissima.

A sfidarli ci sarà il Chelsea, fresco campione del mondo, di Enzo Maresca, che, seppur abbia iniziato bene la stagione, ha anche patito le fatiche del Mondiale per Club. I due pareggi nei derby di Londra in campionato sono probabilmente frutto di una stanchezza fisica.

Probabili Formazioni Bayern Monaco-Chelsea

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro. Allenatore: Maresca.

Guida TV Champions League: dove vedere Bayern Monaco-Chelsea

Il match tra Bayern Monaco-Chelsea si giocherà mercoledí 17 settembre alle 21:00 dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per questa edizione di UEFA Champions League, Sky ha acquisito i diritti di 185 su 203 gare totali e trasmetterà i match in diretta televisiva sui vari canali. Bayern Monaco-Chelsea sará trasmessa tramite i canali Sky Sport 254 e Sky Sport Max. Per quanto riguarda lo straming l’incontro si potrá seguire tramite Now Tv e Sky Go.

Migliori quote Bayern Monaco-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. I tedeschi sono favoriti @1.67 su Sisal per la vittoria interna mentreil Chelsea si gioca @4.75 su Marathonbet, col pareggio @4.25 su Starvegas.

I nostri pronostici su Bayern Monaco-Chelsea

Il Bayern ha vinto 4 volte (comprese le 3 sfide più recenti, con 2 pareggi e 1 sola vittoria del Chelsea negli ultimi 7 precedenti tra queste due formazioni. I tedeschi sono senza Guerreiro out per infortunio, ma anche la rosa dei Blues non è al completo. I padroni di casa sono ovviamente favoriti, ma un gol agli inglesi potrebbero concederlo se i Blues riusciranno a sfruttare le ripartenza e gli errori difensivi degli avversari. Giochiamo GOL SI @1.57 Bet365.

Risultato esatto e marcatori Bayern Monaco-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto alcune opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 3-1. Tra i marcatori segnaliamo ovviamente Harry Kane, in ottima forma, spesso decisivo, sempre pericoloso in area.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.