Liverpool-Atletico Madrid: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 1° giornata Champions League del 17-09-2025

Pronostici Champions League
16 Settembre 2025

Anfield sarà la cornice di una bella sfida valida per la 1° giornata del girone unico di UEFA Champions League 2025-2026, con i Reds campioni d’Inghilterra che ospiteranno i Colchoneros di Simeone che non hanno iniziato benissimo questa stagione in Liga. Pronostico Liverpool-Atletico Madrid 17 settembre 2025.

Pronostico Liverpool-Atletico Madrid 17 settembre 2025: stato di forma

Andiamo a vedere l’analisi di Liverpool-Atletico Madrid, match della 1° giornata di Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Liverpool ha vinto passeggiando o quasi l’ultima edizione di Premier League e aveva anche dominato la prima fase del girone unico della scorsa Champions, prima di uscire subito nella seconda fase per mano dei futuri campioni del PSG. I Reds hanno investito tanto sul mercato, quasi 500 milioni, nel tentativo di prendersi la scena anche in Europa. L’ultimo arrivo in ordine cronologico è stato Alexander Isak. Prima ancora, però, Wirtz, Ekitiké, Kerkez, Frimpong e il giovanissimo talento italiano Giovanni Leoni. Arne Slot ha già un anno di esperienza nel club e tantissima qualità a cui attingere dalla propria rosa.

Più complicato è stato l’avvio stagionale dell’Atletico Madrid, che cerca riscatto anche attraverso l’Europa. Anche per gli spagnoli gli obiettivi sono naturalmente di prim’ordine: competere per le prime otto posizioni e andare poi il più lontano possibile. Anche Diego Simeone ha avuto rinforzi dal mercato: dall’Italia sono arrivati Nico Gonzalez e Giacomo Raspadori a rinforzare una rosa comunque già ben attrezzata anche se l’avvio in Liga è stato deludente.

Probabili Formazioni Liverpool-Atletico Madrid

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Milos; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. Allenatore: Slot.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Griezmann, Julian Alvarez. Allenatore: D. Simeone.

Guida TV Champions League: dove vedere Liverpool-Atletico Madrid

Liverpool-Atletico Madrid si giocherà ad Anfield mercoledì 17 settembre alle ore 21:00. Match in diretta televisiva sui vari canali Sky Calcio (opzione mobile su Sky Go). In più, le stesse gare fanno parte del palinsesto di NOW TV.

Migliori quote Liverpool-Atletico Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote senza storia con i Reds vincenti @1.53 su Marathonbet mentre la vittoria dell’Atletico si gioca @6 volte la posta su Sisal col pareggio @4.35 su Goldbet.

I nostri pronostici su Liverpool-Atletico Madrid

Il Liverpool ha sempre battuto l’Atletico negli ultimi 3 scontri diretti, tutti di Champions segnando 8 gol ne parziale, ma concedendone anche 4. Simeone è maestro nelle situazioni difficili e i Colchoneros almeno una rete potrebbero segnarla anche questa volta ad Anfield quindi consigliamo GOL SI @1.75 Bet365.

Risultato esatto e marcatori Liverpool-Atletico Madrid

Per questa sfida abbiamo scelto alcune opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 3-0. Come marcatore segnaliamo Mohamed Salah, sempre pericoloso, abile a sfruttare spazio dietro le linee, e Isak potrebbe avere un minutaggio limitato (se giocherà) per il Liverpool.

