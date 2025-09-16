Tra le sfide più interessanti del giovedì che chiude la 1° giornata di UEFA Champions League 2025-2026, non c’è solo la sfida del Napoli a Manchester, ma anche un altro match da non perdere in Inghilterra, con il Newcastle che ospita il Barca a St. James’ Park. Pronostico Newcastle-Barcellona 18 settembre 2025.

Pronostico Newcastle-Barcellona 18 settembre 2025: stato di forma

Andiamo a vedere l’analisi di Newcastle-Barcellona, match della 1° giornata di Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Newcastle in Premier League ha mostrato qualche prestazione interessante, ma anche parecchie lacune difensive. In casa, a St. James’ Park, la squadra rimane comunque pericolosa. Il Newcastle ha perso un giocatore importante come Alexander Isak trasferitosi al Liverpool, ma il nuovo attaccante Nick Woltemade,ha segnato al debutto e potrebbe essere titolare o comunque avere minuti anche in questo debutto europeo.

Il Barcellona è reduce da una serie di vittorie e prestazioni convincenti: alto numero di gol segnati, buon bilanciamento difensivo, moduli che permettono fluidità offensiva, anche se qualche assenza importante e alcuni giocatori non al 100% potrebbero creare qualche problema (Lamine Yamal è infortunato e probabilmente non giocherà contro Newcastle).

Probabili Formazioni Newcastle-Barcellona

NEWCASTLE (4-3-3): Pope, Trippier, Botman, Burn, Livramento; Guimarães, Joelinton; Barnes, Elanga, Murphy. Allenatore: Howe.

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Casado, Fermin Lopez; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Flick.

Guida TV Champions League: dove vedere Newcastle-Barcellona

La partita valida per la 1° giornata di Champions League si gioca giovedì 18 settembre alle ore 21:00. Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253). Streaming: Sky Go e NOW.

Migliori quote Newcastle-Barcellona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

I nostri pronostici su Newcastle-Barcellona

Nei confronti diretti, Barcellona ha vinto 3 volte su 4 partite contro Newcastle in competizioni UEFA; l’unica vittoria dei Magpies risale al 1997-98 grazie ad un hat-trick di Faustino Asprilla. C’è una forte probabilità che vengano segnati almeno 3 gol totali, visto l’andamento recente di Barcellona in trasferta e la vulnerabilità difensiva di Newcastle. Giochiamo la COMBO X1+OVER 2.5 @2.20 SNAI.

Risultato esatto e marcatori Newcastle-Barcellona

Per questa sfida abbiamo scelto alcune opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-2, 0-3, 0-2. Abbiamo detto dei problemi della giovane stella del Barca, Yamal, per il marcatore segnaliamo Raphinha ma può essere pericoloso anche Ferran Torres mentre per gli inglesi occhio al già segnalato Nick Woltemade che ha segnato al debutto e ha una motivazione alta per iniziare bene anche in Champions.

