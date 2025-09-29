Pronostico Atalanta-Club Brugge: le scommesse sulla 2° giornata di Champions League del 30-09-2025

Pronostico Atalanta-Club Brugge 30 settembre 2025
29 Settembre 2025

Questa settimana torna la UEFA Champions League 2025-2026 con la seconda giornata della prima fase a girone unico, e la Dea è una delle prime squadre in campo in casa martedì alle ore 18:45. Pronostico Atalanta-Club Brugge 30 settembre 2025.

Pronostico Atalanta-Club Brugge 30 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Club Brugge, match della 2° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Atalanta torna in campo in Champions dopo il duro esordio contro i campioni in carica del PSG, e i 4 gol presi al parco dei principi di Parigi. Questa volta si giocherà a Bergamo e la Dea è reduce dal buon 1-1 in campionato a Torino contro la Juventus. Di fatto quella contro il PSG è stata l’unica sconfitta finora riportata dalla nuova Atalanta di Juric, chiamato per il post-Gasperini.

Il Club Brugge ha impressionato nel 4-1 all’esordio contro il Monaco in cui la formazione belga, allenata da Nicky Hayen, ha espresso un gioco davvero spumeggiante contro il club monegasco. In campionato nel weekend il Club Brugge ha superato 2-1 lo Standard Liegi in trasferta. In questo avvio stagionale tra campionato e coppa la squadra belga conta 3 vittorie, 2 pareggi e 1 solo pareggio.

Statistiche Atalanta-Brugges

L’Atalanta ha perso soltanto 3 delle 10 sfide di Champions giocate nella scorsa stagione (4 vittorie, 3 pari): due di questi ko sono arrivati proprio contro il Bruges (l’altro contro il Real Madrid). I nerazzurri hanno perso più partite (2) nei Playoff che nelle 8 gare della fase campionato (1).

Dopo aver inanellato quattro clean-sheet consecutivi per cominciare la UEFA Champions League 2024-25, l’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata soltanto in 1 delle successive 7 partite (subendo peraltro ben 15 gol). I nerazzurri hanno subito 13 tiri in porta nella sconfitta contro il PSG all’esordio di questa edizione del torneo: mai così tanti prima, in una partita di Champions.

Le due vittorie ottenute dal Bruges contro l’Atalanta nella scorsa Champions League hanno permesso al club belga di interrompere una striscia di 15 partite di fila senza vittorie (6 pareggi, 9 sconfitte) contro club italiani nelle maggiori competizioni europee. 

Il Bruges ha perso soltanto 1 dei suoi ultimi 5 incontri nella fase a gironi di Champions (2 vittorie, 2 pareggi); l’unica sconfitta è arrivata in trasferta contro il Manchester City (1-3) nel gennaio 2025. Il club belga ha vinto 4-1 contro il Monaco all’esordio in questa edizione del torneo: tra tutte le squadre impegnate nella prima giornata, soltanto il Real Madrid (28) ha tirato più volte rispetto al Bruges (26).

Pronostico Atalanta-Club Brugge 30 settembre 2025

Pronostico Atalanta-Club Brugge 30 settembre 2025

Probabili Formazioni Atalanta-Club Brugge

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelare, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

BRUGES (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. All. Hayen.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Atalanta-Club Brugge?

La partita Atalanta-Bruges, valida per la 2ª giornata della fase a girone unico di Champions, si disputerà martedì 30 settembre 2025, dalle ore 18:45, alla New Balance Arena di Bergamo. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su NOW.

Migliori quote per Atalanta-Club Brugge

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. La Dea è favorita @1.85 su tutti i principali bookmakers, a partire da Goldbet mentre la vittoria degli ospiti sale fino @3.85 su Starvegas, col pareggio @4.00 su Marathonbet.

Atalanta-Club Brugge
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.853.753.75
1.854.003.80
1.853.853.80
1.853.903.85
1.853.853.85

I nostri pronostici su Atalanta-Club Brugge

Questa sarà la seconda edizione consecutiva di UEFA Champions League in cui Atalanta e Bruges si sfideranno. L’anno scorso il club belga ha vinto sia l’andata che il ritorno dei Playoff, col risultato aggregato di 5-2. In queste sfide abbiamo sempre visto almeno 3 gol totali ed entrambe le squadre sono andate a segno, come pensiamo succederà anche questa volta e giochiamo GOL SI @1.62 BET365.

Risultato Esatto e scommesse marcatori Atalanta-Club Brugge

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-2, 1-2.

Charles De Ketelaere potrebbe diventare il primo giocatore a segnare sia da giocatore del Bruges che contro il club belga nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Grazie al gol realizzato contro lo Zenit S. Pietroburgo nell’ottobre 2020, De Ketelaere resta tuttora il più giovane marcatore del Bruges di sempre in Champions.

,
