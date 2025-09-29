Inter-Slavia Praga: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 2° giornata UEFA Champions League 2025-2026

Pronostico Inter-Slavia Praga 30 settembre 2025
Pronostici Champions League
Avatar
di
29 Settembre 2025

Martedì sera, alle ore 21:00, a San Siro tornano in campo i nerazzurri per la 2° giornata della prima fase a girone unico della UEFA Champions League 2025-2026. A Milano arrivano i cechi dello Slavia Praga. Pronostico Inter-Slavia Praga 30 settembre 2025.

Pronostico Inter-Slavia Praga 30 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Slavia Praga, match della 2° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Inter torna in campo in Europa dopo l’esordio ad Amsterdam col 2-0 sull’Ajax. La squadra di Chivu, dopo una partenza stagionale con qualche problema, sta prendendo forma e i nerazzurri hanno vinto 2-0 anche in campionato nel fine settimana contro il Cagliari. L’Inter ritrova il suo capitano, Lautaro Martinez, assente contro i Lancieri per un fastidio alla schiena, ma tornato adesso a completa disposizione.

Il secondo turno della prima fase europea, vedrà l’Inter ospitare lo Slavia Praga. Il club ceco ha aperto il suo torneo pareggiando 2-2 contro il Bodø/Glimt: un risultato che è rimasto comunque molto stretto all’undici allenato da Jindrich Trpisovsky.

Statistiche Inter-Slavia Praga

Questo sarà il terzo confronto tra Inter e Slavia Praga in competizioni europee, coi due precedenti maturati entrambi nella fase a gironi della UEFA Champions League 2019-20. Allora i nerazzurri pareggiarono all’andata (1-1), prima di vincere 3-1 al ritorno sul campo avversario.

L’Inter ha vinto gli ultimi 4 confronti con club cechi nella UEFA Champions League, peraltro con un risultato complessivo di 10-1 (dall’edizione 2019-20) e mantenendo la propria porta inviolata negli ultimi 3 incontri.

Dopo il successo in trasferta contro l’Ajax all’esordio in questa Champions, Cristian Chivu potrebbe diventare il 4° allenatore dell’Inter a vincere le prime due sfide sulla panchina dei nerazzurri nel torneo, dopo Luciano Spalletti (2018-19), Claudio Ranieri (2011-12) e Roberto Mancini (2004-05).

Lo Slavia Praga non ha mai vinto in casa di un club italiano tra tutte le maggiori competizioni europee, perdendo anzi 7 degli 8 precedenti giocati in Italia (1 pareggio). Lo Slavia Praga ha perso le sue ultime 3 trasferte europee senza nemmeno segnare un gol.

Lo Slavia Praga ha tirato 26 volte, di cui 11 in porta, contro il Bodø/Glimt al suo esordio in questa UEFA Champions League: entrambi sono record societari nella storia del torneo. Inoltre, il suo 3,98 di xG è stato il più alto tra tutte le squadre nella prima giornata di questa edizione europea.

Pronostico Inter-Slavia Praga 30 settembre 2025

Pronostico Inter-Slavia Praga 30 settembre 2025

Probabili Formazioni Inter-Slavia Praga

INTER (3-5-2): Sommer; de Vrij, Akanji, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Stanek; Mbodji, Zima, Holes; Dorley, Zafeiris, Provod, Sadilek, Doudera; Chory, Kusej. All. Trpisovsky.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Inter-Slavia Praga?

La partita Inter-Slavia Praga, valida per la 2ª giornata della fase a girone unico di Champions, si disputerà martedì 30 settembre 2025, dalle ore 21:00, allo Stadio San Siro di Milano. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su NOW.

Migliori quote per Inter-Slavia Praga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Inter favorita in casa @1.33 su Marathonbet mentre la vittoria dello Slavia si prende fino @9.00 volte la posta su Sisal, col pareggio @5.60 su Goldbet.

Inter-Slavia Praga
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.305.509.00
1.335.508.00
1.325.408.00
1.325.508.25
1.325.608.00

I nostri pronostici su Inter-Slavia Praga

Lo Slavia ha tirato molto nella prima giornata e ha segnato anche 2 reti. Un gollettino potrebbe scapparci anche a San Siro, dove chiaramente i nerazzurri sono favoriti per la vittoria. Entrambe le squadre sono andate a segno anche nel doppio confronto di Champions del 2019, andiamo ancora con un GOL SI @1.91 BET365. 

Risultato Esatto e scommesse marcatori Inter-Slavia Praga

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 3-1, 1-0.

Una delle due marcature multiple di Lautaro Martinez con l’Inter in Champions League è arrivata proprio contro lo Slavia Praga nel novembre 2019. L’attaccante argentino aprì le marcature per l’1-0 e poi siglò anche il definitivo 3-1 a favore dei nerazzurri.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Atalanta-Club Brugge: le scommesse sulla 2° giornata di Champions League del 30-09-2025
Pronostici Champions League
Pronostico Atalanta-Club Brugge: le scommesse sulla 2° giornata di Champions League del 30-09-2025
29 Settembre 2025
Pronostici Champions League: le scommesse su Napoli-Sporting di mercoledì 1 ottobre 2025
Pronostici Champions League
Pronostici Champions League: le scommesse su Napoli-Sporting di mercoledì 1 ottobre 2025
29 Settembre 2025
Pronostico Villarreal-Juventus: formazioni, quote, guida tv e scommesse 2° giornata UEFA Champions League del 01-10-25
Pronostici Champions League
Pronostico Villarreal-Juventus: formazioni, quote, guida tv e scommesse 2° giornata UEFA Champions League del 01-10-25
29 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.