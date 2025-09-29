Il Napoli vuole archiviare la sconfitta in campionato col Milan, e anche quella del primo turno a Manchester contro il City, in questa 2° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 dove ci sarà l’esordio allo Stadio Maradona per i partenopei di Antonio Conte che ospitano la squadra di Lisbona. Pronostico Napoli-Sporting 1 ottobre 2025.

Pronostico Napoli-Sporting 1 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Sporting, match della 2° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Napoli è pronto per il debutto di Champions in casa, allo Stadio Maradona, dopo aver perso 0-2 l’esordio difficile a Manchester contro il City. Gli azzurri di Antonio Conte si sono fermati anche nel big match di campionato per 1-2 contro il Milan, primo ko stagionale per i campioni d’Italia in carica.

A Napoli arriva lo Sporting, vittorioso 4-1 contro il Kairat Almaty nella prima giornata. Il bomber Francisco Trincão (autore di una doppietta contro la squadra kazaka) e Morten Hjulmand (presunto grande obiettivo di mercato della Juventus) tra i giocatori più attesi, ma la formazione allenata da Rui Borges ha davvero tanti punti di forza

Statistiche Napoli-Sporting Lisbona

Il Napoli ha vinto tutti i 4 incontri giocati contro club portoghesi in UEFA Champions League. Antonio Conte ha affrontato in due diverse occasioni lo Sporting in UEFA Champions League, non riuscendo a ottenere mai la vittoria mentre era sulla panchina del Tottenham (1 pari, 1 ko) durante la fase a gironi dell’edizione 2022-23. Soltanto contro Barcellona e Real Madrid (4 contro entrambi) Conte ha giocato più partite di Champions League senza mai vincere.

Durante la partita persa (0-2) contro il Manchester City all’esordio in questa Champions, il Napoli ha tirato una sola volta, peraltro grazie a Sam Beukema. Il difensore olandese ha inoltre completato più passaggi (38), vinto più duelli (6) e fatto più salvataggi (9) tra tutti gli azzurri all’Etihad Stadium.

Lo Sporting non ha mai vinto in trasferta contro un club italiano nelle varie competizioni europee, perdendo 13 delle 18 sfide in esterna (5 pari) incluse le qualificazioni. L’unico clean-sheet ottenuto in queste 18 partite è maturato proprio contro il Napoli. In termini di età media, lo Sporting ha messo insieme il secondo undici titolare più giovane (24 anni e 255 giorni) nella prima giornata di questo torneo europeo. Il Napoli, invece, ha vantato il quarto più vecchio (29 anni e 189 giorni) tra tutte le 18 partite giocate nel primo turno.

Probabili Formazioni Napoli-Sporting

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Spinazzola, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; McTominay, De Bruyne, Elmas, Politano; Højlund. All. Conte.

SPORTING (4-2-3-1): João Virgínia; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez. All. Rui Borges.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Napoli-Sporting?

La partita Napoli-Sporting, valida per la 2° giornata della fase a girone unico di Champions si disputerà mercoledì 1° ottobre 2025, dalle ore 21:00, al Diego Armando Maradona di Napoli. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su NOW.

Migliori quote per Napoli-Sporting

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Napoli favorito @1.90 su Marathonbet, col lo Sporting @4.25 su Sisal e il pareggio @3.65 su Goldbet.

I nostri pronostici su Napoli-Sporting

I due precedenti europei tra Napoli e Sporting sono entrambi finiti 0-0 ed entrambi sono stati giocati nel primo turno della Coppa UEFA 1989-90. Anche per questa sfida non ci aspettiamo una goleada e la quota oltre la pari per meno di tre reti totali nel match è un azzardo di valore, proviamo UNDER 2.5 GOL @2.03 BET365.

Risultato Esatto e scommesse marcatori Napoli-Sporting

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-0, 1-1.

Francisco Trincão ha segnato due gol nell’esordio europeo stagionale dello Sporting, tanti quanti ne aveva segnati nelle precedenti 22 partite di Champions League combinate.

