La Juventus è impegnata nella trasferta spagnola contro il Sottomarino Giallo giovedì sera dallo Estadio de la Ceramica in cui i bianconeri cercano di interrompere una striscia di 3 pareggi di fila tra coppa e campionato, e ci proveranno in questa 2° giornata della prima fase del girone unico di UEFA Champions League 2025-2026. Pronostico Villarreal-Juventus 1 ottobre 2025.

Pronostico Villarreal-Juventus 1 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Juventus, match della 2° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’esordio della Juventus in Champions è stato uno spettacolare a pirotecnico 4-4 contro il Borussia Dortmund, trascinata da un ritrovato e incontenibile Dusan Vlahovic (due gol, un assist). Tornata la pareggite per la squadra di Tudor che tra campionato e coppa arriva da 3 X consecutivi visto che dopo il 4-4 col Borussia sono arrivati gli 1-1 in Serie A a Verona, e lo scorso weekend contro l’Atalanta.

Il Villarreal ha perso di misura contro il Tottenham nel precedente turno. Il Submarino Amarillo, allenato da Marcelino, è avversaria ostica: non soltanto perché può contare sul talento dell’ex di turno, Renato Veiga, o sui colpi del bomber georgiano Georges Mikautadze. Buon inizio di campionato per il Sottomarino giallo che nel fine settimana di Liga ha portato a casa un importante vittoria per 1-0 contro l’Athletic Bilbao.

Statistiche Villarreal-Juventus

I 2 precedenti incontri tra Villareal e Juventus sono maturati negli ottavi di finale della UEFA Champions League 2021-22, col Sottomarino Giallo capace di qualificarsi, grazie alla vittoria 3-0 al ritorno dopo 1-1 casalingo nell’andata.

Il Villareal ha vinto soltanto 2 degli ultimi 12 incontri casalinghi in UEFA Champions League (5 pari, 5 ko), segnando peraltro soltanto 10 gol in quelle 12 partite. Inoltre, ha perso 5 degli ultimi 9 match casalinghi (2 vittorie, 2 pareggi) dopo essere rimasto imbattuto nelle prime 11 gare interne (4 vittorie, 7 pari) giocate nella competizione.

La Juventus ha perso soltanto 1 delle ultime 6 trasferte contro club spagnoli in Champions League (3 vittorie, 2 pareggi). L’unica sconfitta è maturata contro l’Atletico Madrid nel febbraio 2019: 0-2 nell’andata degli ottavi di finale. Dopo aver vinto le prime 2 partite giocate nella Champions 2024-25 (3-1 al PSV, 3-2 contro il Lipsia), la Juventus ha vinto soltanto 2 dei successivi 9 incontri di Champions (4 pareggi, 3 sconfitte).

Probabili Formazioni Villarreal-Juventus

VILLAREAL (4-4-2): Luiz Júnior; Cardona, Renato Veiga, Foyth, Mouriño; Buchanan, Gueye, Comesaña, Pépé; Pérez, Mikautadze. All. Marcelino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Thuram, Locatelli, João Mário; Yildiz, Conceição; David. All. Tudor.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Villarreal-Juventus?

La partita Villareal-Juventus, valida per la 2° giornata della fase a girone unico di Champions si disputerà mercoledì 1° ottobre 2025, dalle ore 21:00, all’Estadio de la Cerámica di Vila-real. Il match sarà visibile in esclusiva streaming Prime Video.

Migliori quote per Villarreal-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Villarreal favorita @2.30 su Sisal mentre la vittoria juventina in questa trasferta spagnola si gioca @3.25 su Marathonbet, col un altro pareggio bianconero @3.35 su Starvegas.

I nostri pronostici su Villarreal-Juventus

Il Villareal non è riuscito a tirare in porta contro il Tottenham nel suo esordio europeo stagionale, al netto di 10 tiri complessivi. Si tratta soltanto della seconda partita di Champions in cui il club spagnolo non riesce a registrare nemmeno un tiro in porta; la prima risale all’aprile 2022, sempre contro una squadra inglese (il Liverpool). La Juve però non riesce proprio a mantenere la porta inviolata e pensiamo che in trasferta un gol potrà subirlo, con entrambe le squadre a segno per un GOL SI @1.76 GOLDBET.

Risultato Esatto e scommesse marcatori Villarreal-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-2.

Dusan Vlahovic ha partecipato direttamente a 3 dei 4 gol (2 reti, 1 assist) realizzati dalla Juventus nella precedente sfida di Champions pareggiata 4-4 col Borussia Dortmund, peraltro dopo essere subentrato al 60′. Vlahovic è così diventato l’unico giocatore della Juventus a subentrare dalla panchina in una sfida di Champions e partecipare direttamente almeno a 3 marcature.

