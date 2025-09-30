Vediamo il programma completo della 2° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 in campo tra il 30 settembre e il primo ottobre, e proprio mercoledì si gioca il big match da non perdere, vediamo il Pronostico Barcellona-PSG 1 ottobre 2025.

Pronostico Barcellona-PSG 1 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Barcellona-PSG, match della 2° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Barcellona di Hansi Flick ha iniziato al meglio il proprio cammino europeo. Sul campo del Newcastle, orfano di Lamine Yamal, ci ha pensato Marcus Rashford a segnare una doppietta che ha reso vano il gol nel finale di Anthony Gordon. Quel successo ha confermato lo stato di forma di una squadra reduce da cinque vittorie consecutive tra Liga e Champions, con un attacco che in campionato viaggia a una media di tre gol a partita. La vittoria con la Real Sociedad, arrivata anche grazie all’assist di Yamal per Lewandowski, ha riportato i blaugrana in vetta alla Liga, approfittando del clamoroso tonfo del Real Madrid nel derby con l’Atlético. Al Lluis Companys, inoltre, il Barcellona ha dimostrato di essere una macchina da gol: 75 reti nelle ultime 17 gare casalinghe di Champions, con almeno tre gol segnati in sei delle ultime sette uscite.

Il PSG campione d’Europa ha iniziato la nuova campagna nel segno della continuità. Dopo il 5-0 rifilato all’Inter nella finale dello scorso anno, i parigini hanno travolto l’Atalanta con un perentorio 4-0: quattro marcatori diversi (Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos) a testimoniare la profondità della rosa. Dopo la sconfitta nel “Classique” contro il Marsiglia ma il successo per 2-0 contro l’Auxerre ha rimesso le cose a posto.

Probabili Formazioni Barcellona-PSG

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. Allenatore: Flick.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola. Allenatore: Enrique.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Barcellona-PSG?

Barcellona-PSG si giocherà mercoledì primo ottobre, con fischio d’inizio alle 21:00. La UEFA Champions League è un’esclusiva Sky (Sky Sport canale 253) ma questa volta possono esultare anche gli appassionati che non sono abbonati a questa emittente: il match, infatti. è proposto in chiaro su TV8.

Migliori quote per Barcellona-PSG

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Barcellona favorito @1.85 su Marathonbet mentre la vittoria esterna del PSG sale fino @3.75 su Sisal, col pareggio @4.25 su Goldbet.

I nostri pronostici su Barcellona-PSG

Gli ultimi precedenti in Catalogna sorridono al PSG, vittorioso 4-1 nel 2021 e nel 2024: se arrivasse un altro successo, sarebbe un record assoluto, mai nessuno ha battuto il Barça tre volte di fila in casa in una grande competizione europea. Ci aspettiamo un match spettacolare per come sta rendendo l’attacco del Barca, e se lo aspettano anche i book viste le quote basse sui gol, ma giochiamo lo stesso OVER 3.5 GOL @2.00 BET365.

Risultato Esatto Barcellona-PSG

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-2, 3-2.

Programma completo 2° giornata UEFA Champions League 2025-2026

Martedì 30 settembre

Ore 18:45

Kairat – Real Madrid

Atalanta – Club Brugge

Ore 21:00

Olympique Marsiglia – Ajax

Inter – Slavia Praga

Chelsea – Benfica

Galatasaray – Liverpool

Pafos – Bayern Monaco

Bodø/Glimt – Tottenham

Atlético Madrid – Eintracht Francoforte

Mercoledì 1 ottobre

Ore 18:45

Qarabağ – Copenaghen

Union SG – Newcastle

Ore 21:00

Monaco – Manchester City

Borussia Dortmund – Atletico Bilbao

Napoli – Sporting

Villarreal – Juventus

Arsenal – Olympiacos

Barcellona – PSG

Leverkusen – PSV Eindhoven

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.