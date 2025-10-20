Martedì si torna in campo con la 3° giornata della prima fase a girone unico di Champions League 2025-2026 col Napoli che si è sbloccato contro lo Sporting lo scorso turno, e questa settimana fa visita in Olanda al PSV Eindhoven. Pronostico PSV-Napoli 21 ottobre 2025.

Pronostico PSV-Napoli 21 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di PSV-Napoli, match della 3° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Napoli si è sbloccato in Champions, vincendo 2-1 lo scorso turno contro lo Sporting, e oggi la squadra di Conte cerca continuità in Europa. Il Napoli ha perso tutte le ultime tre trasferte giocate in UEFA Champions League. Soltanto il Pafos (0,69) ha un indice totale di xG inferiore rispetto al Napoli (1,04) in questa stagione di UEFA Champions League; il club cipriota è anche l’unico che ha finora tirato meno volte (12) rispetto a quanto fatto dagli azzurri (13).

I partenopei giocheranno ad Eindhoven contro il PSV Eindhoven, formazione allenata da Peter Bosz e trascinata in campo dall’eterno Ivan Perisic e del talentoso Ismael Saibari. reduce dal pareggio (1-1) strappato contro il Leverkusen, dopo aver peraltro inaugurato questo suo torneo europeo con un ko a sorpresa contro l’Union SG (1-3). Il PSV ha vinto soltanto uno degli ultimi sette incontri con club italiani in UEFA Champions League (un pari, cinque sconfitte). Il PSV ha ottenuto un solo clean sheet nelle sue ultime 18 partite di Champions, e nelle ultime 10 prestazioni ha concesso 2.3 gol di media agli avversari.

Probabili Formazioni PSV Eindhoven-Napoli

PSV (4-3-3): Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. All. Bosz.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere PSV-Napoli?

La partita PSV-Napoli, valida per la 3° giornata della fase a girone unico di Champions, si disputerà martedì 21 ottobre 2025, dalle ore 21:00, al Philips Stadion di Eindhoven (Paesi Bassi). Il match sarà visibile sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Migliori quote per PSV-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Napoli favorito in trasferta @2.25 su Marathonbet mentre la vittoria del PSV si prende @3.20 su Sisal, col pareggio @3.65 su Goldbet.

I nostri pronostici su PSV Eindhoven-Napoli

L’unico precedente europeo tra PSV e Napoli maturò nella fase a gironi di UEFA Europa League 2012-13: il club dei Paesi Bassi vinse sia in casa (3-0) che in trasferta (3-1). Tornando all’attualità, il Napoli si è fermato anche in campionato con lo 0-1 a Torino, e questa partita si fa importante per i partenopei. Non pensiamo alla goleada, andiamo con meno di 3 gol totali (in caso di 3 reti avremo comunque il rimborso pieno dell’investimento).

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.70 BET365.

Risultato Esatto e scommesse marcatori su PSV-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-3, 1-1.

Rasmus Højlund ha segnato sette gol nelle sue otto presenze in UEFA Champions League. Dal suo debutto nella competizione (settembre 2023), l’attaccante ha segnato più doppiette (tre) rispetto a qualsiasi altro giocatore under-23 nel torneo.

