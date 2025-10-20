Martedì 21 ottobre trasferta belga per l’Inter che ha iniziato bene la UEFA Champions League 2025-2026 con 2 vittorie su 2, e ora i nerazzurri vogliono procedere a punteggio pieno anche in questa 3° giornata della prima fase a girone unico. Pronostico Union SG-Inter 21 ottobre 2025.

Pronostico Union SG-Inter 21 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Union SG-Inter, match della 3° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Come l’anno scorso, anche in questa stagione l’Inter è partita forte in Europa, con 2 vittorie su 2, e nessun gol subito. Dall’inizio della stagione 2022-23, l’Inter ha collezionato più clean sheet (22) di qualsiasi altra squadra partecipante alla UEFA Champions League. Si tratta del 58% delle gare giocate complessivamente dai nerazzurri (38): una percentuale da record.

I nerazzurri saranno di scena ad Anderlecht, Belgio, per una trasferta che vede la squadra di Chivu favorita, ma che presenta comunque alcune insidie. L’avversaria di turno sarà difatti l‘Union SG (Royale Union Saint-Gilloise), club che è reduce dal brutto ko (0-4) col Newcastle, e che ha appena cambiato guida tecnica, dato che Sebastien Pocognoli ha deciso di sedersi sulla panchina del Monaco. Al suo posto, ecco David Hubert.

Probabili Formazioni Union SG-Inter

UNION SG (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang; Ait El Hadj, David; Rodriguez. All. Hubert.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Union SG-Inter?

La partita Union SG-Inter, valida per la 3° giornata della fase a girone unico di Champions si disputerà martedì 21 ottobre 2025, dalle ore 21:00, al Lotto Park di Anderlecht (Belgio). Il match sarà visibile sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Migliori quote per Union SG-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Inter favorita @1.70 su Starvegas mentre la vittoria dei padroni di casa sale fino @5 volte la posta su Marathonbet, col pareggio @4.20 su Goldbet.

I nostri pronostici su Union SG-Inter

Questo sarà il primo incontro tra Union Saint-Gilloise e Inter in competizioni europee, nonché la prima sfida del club italiano contro una squadra belga dopo oltre 20 anni. Le trasferte di Champions non sono mai da prendere alla leggera, ma l’Inter ha l’occasione di procedere a punteggio pieno e prendiamo la vittoria dei nerazzurri.

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.70 BET365.

Risultato Esatto e scommesse marcatori su Union SG-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.

Nell’anno solare 2025, Lautaro Martinez è il miglior marcatore della Champions League avendo segnato 10 gol in nove presenze (al pari di Harry Kane e Kylian Mbappé). L’attaccante argentino ha convertito in gol il 48% dei suoi tiri (10/21) durante questo periodo: la più alta percentuale di realizzazione tra tutti i giocatori che hanno tentato almeno 10 tiri nel torneo (nel 2025).

