Uno dei match più attesi della 3° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Champions League 2025-2026 è sicuramente quello che andrà in scena mercoledì sera a Madrid, partita delicata per i bianconeri che arrivano da un brutto ko anche in campionato, e la panchina di Tudor inizia a barcollare. Pronostico Real Madrid-Juventus 22 ottobre 2025.

Pronostico Real Madrid-Juventus 22 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Real Madrid-Juventus, match della 3° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo i rocamboleschi pareggi contro Borussia e Villarreal, e la sconfitta in Serie A a Como, la Juventus torna in Europa per il 3° impegno di Champions in cui ha squadra di Igor Tudor cercherà almeno di prolungare la propria imbattibilità. La Juventus è una delle tre squadre che hanno pareggiato le prime due partite giocate in questa edizione di Champions, insieme a Bodø/Glimt e Bayer Leverkusen. I bianconeri non pareggiano tre gare di fila in Champions dall’ottobre 2012. La Juventus ha vinto soltanto una delle sue ultime 11 trasferte in Champions (cinque pari, cinque sconfitte): l’unico successo risale al 2 ottobre 2024 contro il Lipsia (3-2).

L’avversaria sarà il Real Madrid allenato da Xabi Alonso che avrà dalla sua tutti i favori del pronostico, non soltanto perché può contare sul capocannoniere di questa Champions, quel Kylian Mbappé già capace di realizzare 5 gol. Il Real Madrid ha segnato 18 gol nelle ultime cinque partite di fase a gironi (o girone unico) di UEFA Champions League, vincendole peraltro tutte. Per di più, i blancos hanno vinto 12 degli ultimi 13 incontri casalinghi nella fase a gironi (o girone unico), perdendo soltanto contro il Milan (1-3) nel novembre 2024. Il Real Madrid ha collezionato più tiri (48) e il maggior numero di tiri in porta (27) nella Champions League 2025-26.

Probabili Formazioni Real Madrid-Juventus

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Fran Garcia, Alaba, Huijsen, Raul Asencio; Vinicius, Tchouaméni, Ceballos, Mastantuono; Mbappé, Arda Guler. All. Alonso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Gatti, Kalulu; Cabal, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceição; Vlahovic. All. Tudor.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Real Madrid-Juventus?

La partita Real Madrid-Juventus, valida per la 3° giornata della fase a girone unico di Champions, si disputerà mercoledì 22 ottobre 2025, dalle ore 21:00, al Bernabéu di Madrid (Spagna). Il match sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

Migliori quote per Real Madrid-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Real nettamente favorito @1.52 su Goldbet, con la Juve offerta @6.00 su Sisal e il pareggio @4.40 su Admiralbet.

I nostri pronostici su Real Madrid-Juventus

Questo sarà il 22° confronto tra Real Madrid e Juventus in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: soltanto la sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco si è disputata più volte (28) nella storia della competizione. Nell’ultimo doppio precedente tra blancos e bianconeri in Champions, risalente ai quarti di finale della stagione 2017-18, il club spagnolo riuscì a qualificarsi con un risultato aggregato di 4-3 (3-0 a Torino, 1-3 a Madrid) e grazie a un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al 97′ nella partita di ritorno. Giochiamo sul Gol No, quindi entrambe le squadre non riusciranno ad andare a segno, per un raddoppio abbondante che riteniamo di valore.

PRONOSTICO: GOL NO @2.10 SNAI

Risultato Esatto e scommesse marcatori su Real Madrid-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 0-1, 1-1.

Kylian Mbappé è il capocannoniere di questa Champions con cinque gol: l’attaccante ha realizzato una doppietta contro il Marsiglia e una tripletta nella sfida col Kairat. Il maggior numero di gol realizzati da un giocatore di un club nelle prime tre gare stagionali di Champions League è sette: ci riuscirono Filippo Inzaghi (Milan) nella stagione 2002-03 e Cristiano Ronaldo (Real Madrid) in quella 2013-14; in entrambe le occasioni, Milan e Real vinsero poi il torneo.

