Mercoledì sera a Bergamo torna in campo la Dea che sulla carta è nettamente favorita contro i cechi dello Slavia Praga nella 3° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Champions League. Pronostico Atalanta-Slavia Praga 22 ottobre 2025.

Pronostico Atalanta-Slavia Praga 22 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Slavia Praga, match della 3° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Atalanta non perde da 5 giornate tra tutte le competizioni, ma 3 delle ultime 4 prestazioni si sono chiuse in pareggio, compreso lo 0-0 interno contro la Lazio nel weekend di Serie A. In Champions però la Dea arriva dal 2-1 sul Bruges che ha permesso ai bergamaschi di sbloccarsi. L’Atalanta ha perso soltanto tre delle sue ultime 13 partite interne nella fase a gironi (o girone unico) di UEFA Champions League (quattro vittorie, sei pari). Due di questi ko sono peraltro maturati per un solo gol di scarto: contro il Villareal (2-3) nella stagione 2022-23 e contro il Real Madrid (2-3) nel torneo 2024-25.

Ancora un avversaria italiana per lo Slavia Praga che nel turno precedente è stato travolto per 0-3 dall’Inter. Lo Slavia Praga non ha vinto nessuno dei 10 precedenti incontri giocati con club italiani (qualificazioni incluse), venendo peraltro sconfitto in nove di quelle 10 sfide (un pari). In quell’intervallo di 10 gare, lo Slavia ha subito 22 gol, con una media di 2,2 a partita. Attenzione però a sottovalutare la formazione allenata da Jindřich Trpišovský e capitanata da Lukáš Provod. Lo Slavia Praga non ha mai vinto nelle ultime 13 sfide di UEFA Champions League (cinque pareggi, otto sconfitte).

Probabili Formazioni Atalanta-Slavia Praga

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere; Lookman, Sulemana. All. Juric.

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Staněk; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vlček; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Douděra; Kušej. All. Trpišovský.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Atalanta-Slavia Praga?

La partita Atalanta-Slavia Praga, valida per la 3° giornata della fase a girone unico di Champions, si disputerà mercoledì 22 ottobre 2025, dalle ore 21:00, alla New Balance Arena di Bergamo (Italia). Il match sarà visibile sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Migliori quote per Atalanta-Slavia Praga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. La Dea è nettamente favorita @1.50 su Starvegas, con lo Slavia che sale fino @6 volte la posta su Sisal, col pareggio @4.85 su Goldbet.

I nostri pronostici su Atalanta-Slavia Praga

Atalanta e Slavia Praga si affronteranno per la prima volta in competizioni europee. Le partite di Champions non sono mai scontate, ma questa volta vogliamo appoggiare la Dea vincente in casa, anche se la quota non regala moltissimo, ma può tornare utile anche per qualche doppia o multipla. Se volete alzare un po la quota con una singola, occhio alla COMBO 1+OVER 2.5.

PRONOSTICO: VITTORIA ATALANTA @1.50 STARVEGAS

Risultato Esatto e scommesse marcatori su Atalanta-Slavia Praga

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 2-2.

Dopo aver realizzato il gol-vittoria contro il Bruge nella seconda giornata, Mario Pasalic è diventato il giocatore che vanta più gol (otto) e partecipazioni dirette a marcature (13, con cinque assist) nella storia dell’Atalanta in Champions

