Martedì 4 novembre si torna in campo per la 4° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Champions League, e il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte con l’obiettivo di archiviare subito il clamoroso 2-6 subito ad Eindhoven lo scorso turno. Pronostico Napoli-Francoforte 4 novembre 2025.

Pronostico Napoli-Francoforte 4 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Eintracht Francoforte, match della 4° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Napoli torna in Champions con l’obiettivo di archiviare il clamoroso 2-6 di Eindhoven dello scorso turno contro il PSV, e oggi i partenopei si troveranno contro un avversario tedesco ostico, ma questa volta giocheranno allo Stadio Maradona. Gli uomini di Conte devono cercare di risalire la classifica dal 23° posto. Soltanto tre squadre hanno concesso più gol del Napoli (9) in questa Champions League. Gli azzurri subiscono 16,7 tiri a partita e soltanto in due edizioni del torneo hanno avuto una media più alta: 17,0 nel 2011-12 e 16,9 nel 2023-24.

L’Eintracht Francoforte è reduce da due pesantissime sconfitte, entrambe per 1-5 contro Atletico Madrid e Liverpool, e vanta gli stessi punti finora conquistati dal Napoli, ma i partenopei sono alle prese con una lunga lista di infortunati, come andremo a vedere adesso con le probabili formazioni. L’Eintracht ha perso le ultime 3 sfide europee giocate contro formazioni italiane, peraltro senza mai segnare nemmeno un gol. Prima di questa striscia, il club tedesco aveva perso soltanto 2 degli 11 match giocati contro società italiane in tutte le competizioni europee (6 vittorie, 3 pareggi).

Probabili Formazioni i Napoli-Eintracht Francoforte

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

EINTRACHT (3-4-3): Zetterer; Theate, Koch, Amenda; Brown, Larsson, Götze, Kristensen; Bahoya, Knauff, Doan. All. Toppmöller.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte?

La partita Napoli-Eintracht, valida per la 4ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League, si disputerà martedì 4 novembre 2025, dalle ore 18:45, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (Italia). La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Napoli-Eintracht Francoforte

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Eintracht Francoforte

I precedenti europei sono in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte. L’ultimo incrocio europeo tra questi due club si è concluso con un successo casalingo (3-0) del Napoli nel marzo 2023. Il Napoli ha perso soltanto 1 delle ultime 18 partite casalinghe giocate in UEFA Champions League (11 vittorie, 6 pareggi): il ko risale al 2-3 contro il Real Madrid dell’ottobre 2023. Il club azzurro va peraltro in gol da 21 gare interne di fila e soltanto il Real Madrid (38) vanta una striscia più lunga nella competizione.

PRONOSTICO: VITTORIA NAPOLI @1.62

Risultati esatti e scommesse marcatori Napoli-Eintracht Francoforte

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 2-2.

Mario Götze ha servito 3 assist nelle sue ultime 7 presenze con l’Eintracht in Champions. Quello contro il Liverpool è diventato il suo 15° assist di sempre in Champions, rendendolo così l’8° giocatore tedesco con almeno 15 assist nel torneo. Soltanto Brasile e Francia hanno almeno 8 giocatori che possono vantare 15 o più assist in Champions.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.