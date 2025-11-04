Inizia l’avventura in Europa per i bianconeri con in panchina Luciano Spalletti. Martedì allo Stadium di Torino la Juventus ospita lo Sporting Lisbona con l’obiettivo di fare i tre punti pieni per risale in classifica dopo un inizio difficile nella prima fase del girone unico di Champions League che è già arrivato alla 4° giornata. Pronostico Juventus-Sporting 4 novembre 2025.

Pronostico Juventus-Sporting 4 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Sporting Lisbona, match della 4° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

La Juventus ha cambiato in panchina, affidandosi a Luciano Spalletti per il dopo Tudor, e ora inizia anche l’avventura in Champions in bianconero per il nuovo allenatore. La Juve arriva dal ko di misura per 0-1 contro il Real Madrid, ed è attualmente al 25° posto in classifica con 2 soli punti. La Juventus non ha vinto alcuna delle sue ultime 4 partite in Champions League (2 pareggi, 2 sconfitte). 5 dei 6 gol realizzati dalla Juventus in questa edizione del torneo europeo sono stati segnati quando i bianconeri si trovavano sotto nel punteggio.

Lo Sporting Lisbona allenato da Rui Borges, si trova all’11° posto in classifica grazie ai sei punti conquistati nelle partite finora giocate. Nell’undici dei Leões biancoverdi figura peraltro quel Morten Hjulmand che, ormai da tempo, sembra essere nei sogni di mercato proprio dei bianconeri. Lo Sporting ha vinto soltanto 1 delle 24 trasferte di UEFA Champions League giocate contro squadre provenienti dai top-5 campionati (4 pareggi, 19 sconfitte).

Probabili Formazioni i Juventus-Sporting

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kelly, Rugani, Gatti; Cambiaso, McKennie, Thuram, Kalulu; Yildiz, Koopmeiners, Vlahovic. All. Spalletti.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Fresneda; Hjulmand, João Simões; Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Quenda; Suárez. All. Rui Borges.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Juventus-Sporting?

La partita Juventus-Sporting, valida per la 4ª giornata della fase a girone unico di Champions, si disputerà martedì 4 novembre 2025, dalle ore 21:00, all’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Juventus-Sporting

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Sporting

Finora la Juventus è rimasta imbattuta nei 4 precedenti europei giocati contro lo Sporting. Il più recente risale ai quarti di finale della UEFA Europa League 2022-23, quando i bianconeri eliminarono il club lusitano col punteggio aggregato di 2-1 (vittoria 1-0 in casa, pareggio 1-1 in trasferta). Questa sarà la 20ª volta che lo Sporting affronta una squadra italiana in una trasferta europea: il club lusitano è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa striscia (5 pari, 14 sconfitte). Inoltre, lo Sporting ha perso in Italia in tre delle ultime quattro stagioni.

PRONOSTICO: VITTORIA JUVENTUS @1.95

Risultati esatti e scommesse marcatori Juventus-Sporting

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 0-0, 1-3.

Per Dusan Vlahovic la prossima sarà la 20ª presenza con la maglia della Juventus in UEFA Champions League. Dal suo debutto nella competizione (febbraio 2022), l’attaccante serbo ha partecipato direttamente a 11 marcature (8 gol, 3 assist), più del doppio rispetto a qualsiasi suo attuale compagno (Weston McKennie è a quota 5).

