Questa settimana, con la 4° giornata della prima fase a girone unico di Champions League, l’impegno sulla carta più agevole ce l’ha l’Inter, visto che i nerazzurri ospiteranno il Kairat Almaty a San Siro. Pronostico Inter-Kairat Almaty 5 novembre 2025.

Pronostico Inter-Kairat Almaty 5 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Kairat Almaty, match della 4° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo la vittoria netta (la terza consecutiva in Europa) per 4-0 contro l’Union SG, altro impegno sulla carta “facile” per l’Inter di Cristian Chivu che gioca a San Siro per la prima volta nella sua storia contro un club kazako. L’Inter ha vinto 9 delle 10 partite di UEFA Champions League giocate contro un’avversaria affrontata per la prima volta nel torneo; l’unica eccezione risale alla finale della scorsa stagione, persa 0-5 contro il PSG. Un’Inter che potrebbe definitivamente riabbracciare anche Marcus Thuram. L’Inter ha vinto 9 delle ultime 10 partite di fase a gironi di Champions senza concedere gol.

Il Kairat Almaty ha già incassato due pesanti sconfitte nel torneo (0-5 contro il Real e 1-4 contro lo Sporting) ed è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in Europa. Il Kairat non ha conquistato la vittoria nelle prime tre sfide di UEFA Champions League (1 pari, 2 ko), segnando soltanto 1 gol e subendone ben 9.

Probabili Formazioni i Inter-Kairat Almaty

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sučić, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu.

KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Inter-Kairat Almaty?

La partita Inter-Kairat, valida per la 4ª giornata della fase a girone unico di Champions, si disputerà mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 21:00, allo Stadio San Siro di Milano (Italia). La partita sarà visibile in diretta streaming su Prime Video, servizio video on demand di Amazon.

Migliori quote per Inter-Kairat Almaty

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Kairat Almaty

L’Inter ha vinto ognuna delle ultime tre partite giocate in Champions, senza subire gol e segnando almeno due reti in ognuna delle gare. Nella giornata precedente, battendo 4-0 l’Union SG, l’Inter ha eguagliato la sua miglior vittoria in UEFA Champions League. I 9 gol realizzati dai nerazzurri rappresentano il maggior numero di reti da loro realizzate su tre partite di una singola edizione dalla stagione 2010-11, quando erano campioni in carica e ne realizzarono 10. Cristian Chivu potrebbe diventare il secondo allenatore, da Hansi Flick nel 2020, a vincere le prime quattro gare allenate in UEFA Champions League. Ma potrebbe diventare anche il primo mister di sempre a farlo senza aver mai subito gol.

PRONOSTICO: 1+GOL NO @1.54

Risultati esatti e scommesse marcatori Inter-Kairat Almaty

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 4-0, 2-0, 2-1.

Lautaro Martinez ha segnato 24 gol in Champions: i calciatori argentini con più marcature nella storia del torneo sono soltanto Leo Messi (129), Sergio Agüero (41) e Hernán Crespo (25). Lautaro ha segnato 11 gol nelle ultime 10 presenze nella competizione: nessun altro giocatore ha segnato più volte nelle maggiori competizioni europee durante l’anno solare (Harry Kane ne ha realizzati anche lui 11).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.