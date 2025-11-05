Questa settimana, con la 4° giornata della prima fase a girone unico di Champions League, l’impegno sulla carta più agevole ce l’ha l’Inter, visto che i nerazzurri ospiteranno il Kairat Almaty a San Siro. Pronostico Inter-Kairat Almaty 5 novembre 2025.
Pronostico Inter-Kairat Almaty 5 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Kairat Almaty, match della 4° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.
Dopo la vittoria netta (la terza consecutiva in Europa) per 4-0 contro l’Union SG, altro impegno sulla carta “facile” per l’Inter di Cristian Chivu che gioca a San Siro per la prima volta nella sua storia contro un club kazako. L’Inter ha vinto 9 delle 10 partite di UEFA Champions League giocate contro un’avversaria affrontata per la prima volta nel torneo; l’unica eccezione risale alla finale della scorsa stagione, persa 0-5 contro il PSG. Un’Inter che potrebbe definitivamente riabbracciare anche Marcus Thuram. L’Inter ha vinto 9 delle ultime 10 partite di fase a gironi di Champions senza concedere gol.
Il Kairat Almaty ha già incassato due pesanti sconfitte nel torneo (0-5 contro il Real e 1-4 contro lo Sporting) ed è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in Europa. Il Kairat non ha conquistato la vittoria nelle prime tre sfide di UEFA Champions League (1 pari, 2 ko), segnando soltanto 1 gol e subendone ben 9.
Probabili Formazioni i Inter-Kairat Almaty
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sučić, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu.
KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin.
Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Inter-Kairat Almaty?
La partita Inter-Kairat, valida per la 4ª giornata della fase a girone unico di Champions, si disputerà mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 21:00, allo Stadio San Siro di Milano (Italia). La partita sarà visibile in diretta streaming su Prime Video, servizio video on demand di Amazon.
Migliori quote per Inter-Kairat Almaty
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Inter-Kairat Almaty
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.04
|19.00
|33.00
|1.04
|15.00
|41.00
|1.04
|14.00
|35.00
|1.04
|14.00
|40.00
|1.02
|15.00
|30.00
Le nostre scommesse su Inter-Kairat Almaty
L’Inter ha vinto ognuna delle ultime tre partite giocate in Champions, senza subire gol e segnando almeno due reti in ognuna delle gare. Nella giornata precedente, battendo 4-0 l’Union SG, l’Inter ha eguagliato la sua miglior vittoria in UEFA Champions League. I 9 gol realizzati dai nerazzurri rappresentano il maggior numero di reti da loro realizzate su tre partite di una singola edizione dalla stagione 2010-11, quando erano campioni in carica e ne realizzarono 10. Cristian Chivu potrebbe diventare il secondo allenatore, da Hansi Flick nel 2020, a vincere le prime quattro gare allenate in UEFA Champions League. Ma potrebbe diventare anche il primo mister di sempre a farlo senza aver mai subito gol.
PRONOSTICO: 1+GOL NO @1.54
Risultati esatti e scommesse marcatori Inter-Kairat Almaty
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 4-0, 2-0, 2-1.
Lautaro Martinez ha segnato 24 gol in Champions: i calciatori argentini con più marcature nella storia del torneo sono soltanto Leo Messi (129), Sergio Agüero (41) e Hernán Crespo (25). Lautaro ha segnato 11 gol nelle ultime 10 presenze nella competizione: nessun altro giocatore ha segnato più volte nelle maggiori competizioni europee durante l’anno solare (Harry Kane ne ha realizzati anche lui 11).
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.